افتتاح السوق الأمريكي: المؤشرات تتوقف بسبب مؤشر أسعار المنتجين، والبنوك تحت وطأة البيانات

كانت أبرز أخبار اليوم، التي ترقبتها الأسواق بشغف، هي البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية الصادرة من الولايات المتحدة، والتي تُقدم رؤى مهمة حول وضع الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2025. في نوفمبر، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات السوق بقليل. يؤكد هذا المؤشر استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وعدم انحسارها بالسرعة المتوقعة، مما يُشير إلى أن الشركات لا تزال تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

من جهة أخرى، جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.6% مقارنةً بشهر أكتوبر. لا يزال المستهلكون نشطين ومستعدين للإنفاق، حتى بعد استبعاد الفئات الأكثر تقلباً، مثل السيارات والوقود وخدمات الطعام. هذه إشارة واضحة على أن الطلب المحلي لا يزال يُحرك الاقتصاد الأمريكي ويدعم نموه في الربع الأخير.

يُشير هذا المزيج من التضخم المستمر في أسعار المواد الخام والاستهلاك الديناميكي إلى أن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار نمو مستقر، ولكنه يتطلب أيضاً توخي الحذر في السياسة النقدية. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تُعدّ قراءات التضخم الأعلى من المتوقع حجة قوية ضد التسرع في خفض أسعار الفائدة. بل على العكس، من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة الحالية المرتفعة نسبيًا دون تغيير لفترة طويلة، وهو ما بدأت الأسواق بالفعل في استيعابه.

استجابةً لهذه الأخبار، تُظهر مؤشرات الأسهم الأمريكية ضعفًا ملحوظًا اليوم. فقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 0.2%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.9%. ويعكس هذا التفاعل مخاوف السوق من أن الضغوط التضخمية المستمرة قد تتطلب سياسة نقدية أكثر تقييدًا، مما قد يُبطئ بدوره نمو أرباح الشركات ويزيد تكاليف التمويل. ويُعدّ مؤشر ناسداك، الذي يضمّ عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا، حساسًا بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة، الذي يرفع تكلفة رأس المال ويحدّ من إمكانات نمو هذه الشركات مستقبلًا.

على الرغم من أن مبيعات التجزئة تُشير إلى طلب استهلاكي قوي، إلا أن القلق السائد بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على الحذر وقرارات السوق. وعلى المدى الطويل، ستكون تقارير التضخم الاستهلاكي القادمة حاسمة.

المصدر: xStation5

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مقارنةً بإغلاق الأمس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) عن المتوقع، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية ويحد من توقعات السوق بخفض سريع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وأثارت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، التي تجاوزت التوقعات، مخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية الحالية. ويتراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حوالي 50، مما يشير إلى زخم محايد واحتمالية حدوث تصحيح إضافي بعد المستويات القياسية التي سجلها في ديسمبر.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

أعلن بنك ويلز فارجو (WFC.US) عن نتائج الربع الرابع من عام 2025 التي خيبت آمال السوق، حيث جاءت الإيرادات وربحية السهم أقل من التوقعات، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمه. ومع ذلك، حقق البنك نموًا في صافي الأرباح، ويقدم توقعات متفائلة لعام 2026، بافتراض استقرار الإنفاق، وزيادة دخل الفوائد، ونمو قطاعي الإقراض والأسواق المالية. ويتيح رفع القيود التنظيمية مزيدًا من التوسع والاستثمار، مما يعزز الآمال في تحسين النتائج خلال العام المقبل.

أهم البيانات المالية لشركة ويلز فارجو للربع الرابع من عام 2025:

الإيرادات: 21.29 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: 1.62 دولار أمريكي

الميزانية العمومية: أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي

نمو صافي الأرباح على أساس سنوي مدفوع بدخل الفوائد

نمو قوي في بطاقات الائتمان الجديدة وقروض السيارات

أعلنت سيتي غروب (C.US) عن نتائج الربع الرابع من عام 2025 التي فاقت توقعات السوق. فعلى الرغم من ضعف أداء قسم الأسواق، حقق البنك نموًا قويًا في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. ويتوقع البنك نموًا في صافي دخل الفوائد في عام 2026 والحفاظ على هيكل تكلفة فعال.

أهم البيانات المالية لسيتي غروب للربع الرابع من عام 2025:

ربحية السهم المعدلة: 1.81 دولار أمريكي مقابل 1.62 دولار أمريكي متوقعة

الإيرادات: 19.9 مليار دولار أمريكي مقابل 20.5 مليار دولار أمريكي وفقًا لتوقعات المحللين، بزيادة عن 19.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي

صافي دخل الفوائد: 15.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5% على أساس ربع سنوي، و14% على أساس سنوي

إجمالي المصاريف التشغيلية: 13.8 مليار دولار أمريكي مقابل 14.3 مليار دولار أمريكي في الربع السابق

مخصص خسائر القروض: 2.22 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 2.45 مليار دولار أمريكي

القروض: 752 مليار دولار أمريكي، الودائع: 1.40 تريليون دولار أمريكي

إيرادات القطاعات:

الخدمات: 5.94 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس ربع سنوي، و15% على أساس سنوي

الأسواق: 4.54 مليار دولار، بانخفاض 18% على أساس ربع سنوي، و1% على أساس سنوي

الخدمات المصرفية: 2.21 مليار دولار، بزيادة 4% على أساس ربع سنوي، و78% على أساس سنوي

الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة: 5.29 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي

إدارة الثروات: 2.13 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي

أكد البنك أن عام 2025 اختُتم بتحقيق إيرادات قياسية ورافعة تشغيلية إيجابية في جميع قطاعات أعماله الخمسة، حيث ساهمت الاستثمارات في نمو الإيرادات بشكل ملحوظ.

وأعلن بنك أوف أمريكا (BAC.US) عن نتائج الربع الرابع من عام 2025 التي فاقت توقعات السوق. ويعكس نمو كل من إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى مرونة المستهلكين والشركات. وحقق قطاعا الخدمات المصرفية العالمية وإدارة الثروات والاستثمارات العالمية نموًا في الإيرادات على أساس سنوي وربع سنوي. يتوقع البنك نموًا بنسبة 5-7% في صافي دخل الفوائد، ورافعة تشغيلية إيجابية في عام 2026.

أهم البيانات المالية لبنك أوف أمريكا للربع الرابع من عام 2025:

ربحية السهم: 0.98 دولار أمريكي مقابل 0.95 دولار أمريكي متوقعة

صافي دخل الفوائد (للموظفين بدوام كامل): 15.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 14.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي

الدخل غير المتعلق بالفوائد: 12.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 12.1 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي

احتياطي خسائر القروض: 1.31 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.45 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي

المصروفات التشغيلية: 17.4 مليار دولار أمريكي مقابل 16.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024

الودائع: 2.01 تريليون دولار أمريكي

الإيرادات: 28.40 مليار دولار أمريكي مقابل 27.55 مليار دولار أمريكي متوقعة

صافي الدخل: 7.6 مليار دولار أمريكي

إيرادات القطاعات:

الخدمات المصرفية للأفراد: 11.2 مليار دولار، بزيادة عن 10.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

إدارة الثروات والاستثمارات العالمية: 6.62 مليار دولار، بزيادة عن 6.0 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

الخدمات المصرفية العالمية: 6.24 مليار دولار، بزيادة عن 6.10 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

الأسواق العالمية: 5.32 مليار دولار، بزيادة عن 4.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

أفاد البنك بجودة ائتمانية قوية، ورافعة تشغيلية إيجابية، ونمو في الإيرادات في القطاعات الرئيسية، وهو ما يعزز، إلى جانب الطلب القوي من المستهلكين والشركات، التفاؤل بشأن العام المقبل.