افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ناسداك يواصل الصعود 📈 أسهم إنتل وإيلي ليلي ترتفع

يشهد سوق الأسهم الأمريكية مكاسب اليوم، مع تألق أسهم شركتي إيلي ليلي (LLY.US) وإنتل (INTC.US) بشكل خاص. وقد رفعت شركة إنفيديا مؤخرًا توقعاتها للإيرادات، مما خفف بشكل واضح من المخاوف بشأن "فقاعة التكنولوجيا" والتقييمات المرتفعة لسوق الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقرًا تقريبًا، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% تقريبًا.

تشمل الشركات الأخرى التي تجذب انتباه المستثمرين شركات أبلايد ديجيتال، وكونستليشن براندز، وكاتربيلر، وذلك بسبب نتائج أرباحها أو عروض الإدارة المقررة. في المقابل، انخفضت أسهم سانديسك بنسبة 3% تقريبًا بعد ارتفاعها بنسبة 27% تقريبًا في الجلسة السابقة.

البيانات الاقتصادية

أظهرت بيانات ADP الأمريكية للوظائف الخاصة نموًا في التوظيف أضعف قليلًا من المتوقع.

انخفضت طلبات المصانع في شركة نيكو بشكل حاد أكثر من المتوقع.

أشارت بيانات JOLTS إلى انخفاض في فرص العمل الشاغرة.

في الوقت نفسه، جاء مؤشر ISM للخدمات أعلى من المتوقع.

بعد ورود تقارير تفيد بأن فنزويلا ستُصدّر ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخام الذي كانت تخضع لعقوبات سابقة إلى الولايات المتحدة، استقرت أسعار النفط العالمية قرب 60 دولارًا للبرميل. وقد يُؤدي ازدياد المعروض من فنزويلا إلى تعميق الانخفاض الحالي في أسعار النفط، وتعويض المكاسب التي حققتها التوترات الجيوسياسية. كما أن انخفاض أسعار النفط يدعم انتعاش سوق الأسهم ويُخفف من مخاوف التضخم.

المصدر: اكس ستيشن 5

US100 (الفاصل الزمني H1)

المصدر: xStation5

إيلي ليلي في سلسلة انتصارات

ارتفعت أسهم شركة إيلي ليلي بنسبة تقارب 4% بعد الإعلان عن استحواذها على شركة فينتكس للعلوم الحيوية، في صفقة قد تتجاوز قيمتها مليار دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة. ومن المتوقع صدور الإعلان الرسمي قريبًا.

نبذة عن شركة فينتكس للعلوم الحيوية:

تُنتج الشركة أدوية لعلاج الأمراض المناعية والالتهابية.

أهداف إيلي ليلي من هذا الاستحواذ:

تطوير علاجات جديدة لأمراض الأمعاء الالتهابية، بما في ذلك داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

علاجات لمرض باركنسون.

أدوية تعالج مشاكل القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

بعد الإعلان، ارتفعت أسهم فينتكس بأكثر من 50% في التداولات المسائية، مما يعكس تفاؤل المستثمرين. ولم تُدلِ أي من الشركتين، إيلي ليلي أو فينتكس، بأي تعليق حول مفاوضات التطوير التجاري. تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية شركة إيلي ليلي للتوسع خارج نطاق قطاعي السكري والسمنة، وتعزيز حضورها في مجالي علم المناعة وعلم الأعصاب. وقد بلغت أسهم الشركة اليوم مستويات قياسية تقريباً.

المصدر: xStation5

ارتفاع أسهم إنتل

ارتفعت أسهم إنتل بنسبة تقارب 7% بعد الإعلان عن معالج ومنصة جديدين مُصممين خصيصًا للألعاب.

تعمل إنتل على تطوير معالج مخصص للألعاب.

كما يجري العمل على منصة ألعاب أوسع نطاقًا تجمع بين مكونات مادية وبرمجية.

ستعتمد المنصة على معالجات Intel Core Series 3 ، لتشكل بذلك الأساس لمجموعة معالجات الألعاب الجديدة.

تهدف الشركة إلى تعزيز موقعها التنافسي في مواجهة AMD و Nvidia ، اللتين تعملان على توسيع نطاق معالجات الألعاب الخاصة بهما منذ سنوات.

تتوقع إنتل الاستفادة من الطلب المتزايد على أجهزة الألعاب عالية الأداء.

يرى المستثمرون أن هذه الخطة واعدة، إذ يعتبرونها محركًا محتملاً للنمو في قطاع الألعاب. ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المعالج والمنصة في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: xStation5