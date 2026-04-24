افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ناسداك يرتفع مع تحسن معنويات المستثمرين في وول ستريت بفضل أسهم أشباه الموصلات

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً، مدعومةً بزخم قوي في قطاع أشباه الموصلات، حيث تقود شركتا إنتل وإيه إم دي هذا الارتفاع. وجاءت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان أعلى من التوقعات، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم على المدى الطويل.

مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان (النهائي): 49.8 (مقابل 48.5 متوقعة و47.6 سابقة)

مؤشر توقعات المستهلك (النهائي): 48.1 (مقابل 47.7 متوقعة و46.1 سابقة)

مؤشر الأوضاع الراهنة (النهائي): 52.5 (مقابل 51.0 متوقعة و50.1 سابقة)

توقعات التضخم لخمس سنوات (النهائي): 3.5% (مقابل 3.4% متوقعة وسابقة)

توقعات التضخم لسنة واحدة (النهائي): 4.7% (مقابل 4.8% متوقعة وسابقة)

نشهد تباينًا واضحًا في سوق الأسهم الأمريكية؛ فبينما لا تزال المعنويات متباينة في معظم القطاعات، تتفوق أسهم أشباه الموصلات والإلكترونيات بشكل ملحوظ. ارتفعت أسهم شركات ARM وAMD وإنتل وكوالكوم بأكثر من 10%، مما يُبرز استمرار الزخم المدفوع بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

مؤشر US100 (الفاصل الزمني D1)