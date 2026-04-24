افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ناسداك يرتفع مع تحسن معنويات المستثمرين في وول ستريت بفضل أسهم أشباه الموصلات

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً، مدعومةً بزخم قوي في قطاع أشباه الموصلات، حيث تقود شركتا إنتل وإيه إم دي هذا الارتفاع. وجاءت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان أعلى من التوقعات، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم على المدى الطويل.
- مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان (النهائي): 49.8 (مقابل 48.5 متوقعة و47.6 سابقة)
- مؤشر توقعات المستهلك (النهائي): 48.1 (مقابل 47.7 متوقعة و46.1 سابقة)
- مؤشر الأوضاع الراهنة (النهائي): 52.5 (مقابل 51.0 متوقعة و50.1 سابقة)
- توقعات التضخم لخمس سنوات (النهائي): 3.5% (مقابل 3.4% متوقعة وسابقة)
- توقعات التضخم لسنة واحدة (النهائي): 4.7% (مقابل 4.8% متوقعة وسابقة)
نشهد تباينًا واضحًا في سوق الأسهم الأمريكية؛ فبينما لا تزال المعنويات متباينة في معظم القطاعات، تتفوق أسهم أشباه الموصلات والإلكترونيات بشكل ملحوظ. ارتفعت أسهم شركات ARM وAMD وإنتل وكوالكوم بأكثر من 10%، مما يُبرز استمرار الزخم المدفوع بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
أخبار الشركات
- آبفي: رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على علاج التجاعيد التجريبي ترينيبوت إي بسبب مشاكل في التصنيع. والجدير بالذكر أن الإدارة لم تُبدِ أي مخاوف بشأن سلامة أو فعالية العلاج، مما يُشير إلى إمكانية إعادة تقديم الطلب دون الحاجة إلى تجارب سريرية إضافية. ولا تزال المراجعات جارية في مناطق أخرى.
- أميربرايز فايننشال: أظهرت نتائج الربع الأول زخمًا تشغيليًا قويًا، مدفوعًا بزيادة الأصول المُدارة وارتفاع دخل الرسوم. وارتفعت الأصول المُدارة إلى 1.7 تريليون دولار (+12% على أساس سنوي)، مما رفع صافي الربح إلى 915 مليون دولار. ويستمر نموذج الرسوم في الأداء الجيد في ظل بيئة سوقية داعمة.
- بيكر هيوز: حققت الشركة أرباحًا فاقت التوقعات على الرغم من ضعف قطاع خدمات حقول النفط. وقد ساهم الأداء القوي في طلبات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في تعويض هذا الضعف، مما يُبرز فوائد التنويع وسط الاضطرابات الإقليمية.
- سيسكو: تواصل الشركة توسعها في مجال البنية التحتية للحوسبة الكمومية. صُممت شريحة التبديل الجديدة لربط أنواع مختلفة من الحواسيب الكمومية، مما يمثل خطوة نحو "إنترنت كمومي" مستقبلي، مع العلم أن هذا يبقى استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد.
- سيتي غروب: يعزز البنك قدراته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بتعيين المصرفي المخضرم كلاوس هيسبرغر ليشارك في قيادة وحدة الخدمات المالية المُنشأة حديثًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتحسين الأداء في قطاعات العملاء المؤسسيين.
- إنتل: جاءت توقعات الربع الثاني أعلى بكثير من التوقعات، مما يشير إلى انتعاش الطلب على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويدعم الطلب القوي على معالجات الخوادم الإيرادات وهوامش الربح، على الرغم من أن خسائر الربع الأول تعكس تكاليف إعادة الهيكلة الجارية.
- نيومونت: تجاوزت الشركة تقديرات الأرباح بفضل أسعار الذهب القياسية، على الرغم من انخفاض أحجام الإنتاج. ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى احتمال تباطؤ الإنتاج وارتفاع التكاليف على المدى القريب.
- نايكي: تُقلص الشركة حوالي 1400 وظيفة كجزء من جهود إعادة هيكلة أوسع نطاقًا وسط تباطؤ مطول في المبيعات. وتهدف الإدارة إلى إعادة التركيز على فئات المنتجات الرياضية الأساسية وتسريع دورات ابتكار المنتجات.
- بالانتير: تواجه الشركة ضغوطًا على سمعتها، مع مطالبات للبنك الوطني السويسري بالتخلي عن حصته فيها بسبب تورطها في عمليات متعلقة بالمراقبة. قد يؤثر هذا سلبًا على معنويات المستثمرين.
- تسلا: يبدو التقدم في قطاع سيارات الأجرة ذاتية القيادة أبطأ من المتوقع. ويعكس النهج الأكثر حذرًا تعقيد العمليات والمخاطر، مما قد يؤخر تحقيق عائد استثماري ملموس.
- فيريساين: تواصل الشركة إظهار نمو مستقر في الإيرادات وارتفاع في تسجيلات النطاقات، مما يعكس اتجاهات التحول الرقمي المستمرة. ومع ذلك، يتعرض سهم الشركة لضغوط بعد إعلان الأرباح على الرغم من نموذج إيراداتها المتكرر والمرن. ولا تزال بيركشاير هاثاواي من المساهمين فيها.
تغييرات في توصيات المحللين
- بلاكستون: خفضت جي بي مورغان السعر المستهدف إلى 136 دولارًا من 142 دولارًا، مشيرةً إلى انخفاض رسوم الإدارة عن المتوقع بعد نتائج الربع الأول.
- مونوليثيك باور سيستمز: رفعت أوبنهايمر السعر المستهدف إلى 1600 دولار من 1500 دولار، نظرًا لتوقعات الطلب القوي على مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- ناسداك: رفعت جي بي مورغان السعر المستهدف إلى 111 دولارًا من 110 دولارات، بعد تحقيق أرباح قوية في الربع الأول تجاوزت التوقعات، مدعومةً بنمو عضوي قوي وهوامش ربح مستقرة.
- روبر تكنولوجيز: رفعت بايبر ساندلر السعر المستهدف إلى 540 دولارًا من 530 دولارًا، بعد نتائج ربع سنوية قوية.
- ويست فارماسوتيكال سيرفيسز: رفعت جيفريز السعر المستهدف إلى 365 دولارًا من 295 دولارًا، بعد تقرير قوي أظهر نموًا أكثر توازنًا وتحسنًا في هوامش الربح.
