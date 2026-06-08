ملخص اليوم: انتعاش قطاع أشباه الموصلات، وتراجع مؤشر داو جونز 📌 زوج اليورو/الدولار الأمريكي يحاول التعافي

شهدت الأسواق الأوروبية اليوم تبايناً في الأداء. حقق مؤشر يورو ستوكس 50 مكاسب طفيفة، بينما برز بنك مونتي دي باشي دي سيينا في القطاع المالي، حيث ارتفعت أسهمه بنحو 10%. في المقابل، انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.5%، بينما استعاد مؤشر WIG20 البولندي خسائره المبكرة وأغلق الجلسة مرتفعاً بنحو 0.6%.

تشهد الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، إلا أن تركز المكاسب بشكل كبير في أسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت أكبر انخفاضات يوم الجمعة، وخاصة أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، يثير بعض القلق. أما القطاعات الأخرى، فتتخلف عن الركب. فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً طفيفاً، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.3%. ولا يبدو أن اتساع نطاق السوق، حيث تتركز المكاسب بشكل متزايد في مجموعة ضيقة من الأسهم، مؤشراً إيجابياً للسوق على المدى الطويل.

قد سمح انخفاض أسعار النفط للمستثمرين بالتنفس الصعداء رغم التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. أفادت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماتٍ لبلاده بعدم الرد على الضربات الأخيرة التي شنتها طهران، بينما صرّح الرئيس ترامب بأن اتفاقاً مع إيران يُوشك على الانتهاء. ونتيجةً لذلك، تراجعت أسعار النفط من حوالي 98 دولاراً للبرميل عند الافتتاح إلى أقل من 94 دولاراً للبرميل.

في الوقت نفسه، تشير التوقعات التي نقلتها بلومبيرغ، والتي تُشير إلى انخفاضٍ كبير في المخزونات العالمية، إلى خطر حدوث أزمة إمداداتٍ كبيرة بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026 إذا لم يتم التوصل إلى حلٍ دبلوماسي ولم تُستأنف حركة الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز بحلول ذلك الوقت.

ويعتزم البنتاغون تصنيف شركات علي بابا وبايدو وبي واي دي كشركاتٍ مرتبطة بالجيش الصيني، وفقاً لإشعارٍ في السجل الفيدرالي. وتشهد أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة ناسداك انخفاضاً بعد ذلك، حيث تراجعت أسهم علي بابا عن جميع المكاسب تقريباً التي حققتها منذ بداية أبريل/نيسان.

وتُشير التقارير إلى أن الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك يشهد إقبالاً كثيفاً، ومن المتوقع أن تُغلق الشركة باب الاكتتاب بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

بحسب موقع "ذا إنفورميشن"، يُفيد تقرير بأن بنكي غولدمان ساكس وجيه بي مورغان يدرسان عقودًا آجلة مرتبطة بأسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، مما يُسلط الضوء على الاهتمام المؤسسي المتزايد بأسواق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. (غولدمان ساكس، جيه بي مورغان)