⚫حصاد السلع - النفط، الذهب، الغاز الطبيعي، Emiss (11.08.2026)

النفط:

بعد انخفاضات شهدتها بداية الأسبوع الماضي، عادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بقوة في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن مستقبل مضيق هرمز.

أشارت إيران إلى أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه أعلنت استمرار حصارها حتى عام 2029، أي حتى نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية أو حتى عودة الأموال المجمدة، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

وخلال الجلسة الثانية من هذا الأسبوع، ارتفع سعر النفط الخام بأكثر من 2%. ويختبر خام برنت مستوى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 84 دولارًا أمريكيًا. من جهة أخرى، أفادت باكستان بأن الولايات المتحدة من المفترض أن تجري محادثات مع إيران بشأن اتفاق، مما أدى إلى تراجع كامل المكاسب اليومية في السوق.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 12%، وبالمقارنة مع الأسبوع الماضي، بلغت الزيادة حوالي 8%. في الوقت الراهن، كانت ديناميكيات التحركات محدودة. ولا يزال السعر أعلى من متوسطات السنة والسنتين والخمس سنوات، مع وجود مبالغة واضحة في التقييم مقارنةً بمتوسط ​​السنتين.

على الرغم من أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا رسميًا، إلا أن نقل النفط عبره مستمر. ومع ذلك، تشير مصادر إلى انخفاض في حجم النقل من أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي إلى حوالي 3 ملايين برميل يوميًا حاليًا. قبل اندلاع النزاع، كان يتم نقل حوالي 20 مليون برميل يوميًا.

لا يُتوقع أن تؤدي التصريحات الحالية إلى مزيد من الارتفاعات الحادة. إن تجميد النزاع في مرحلته الحالية من شأنه أن يُبقي الأسعار ضمن نطاق واسع يتراوح بين 70 و90 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ولن يؤدي إلى تجاوز دائم لمستوى 100 دولار أمريكي إلا هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية للطاقة في إيران أو تصعيد إيران لعملياتها ضد أهداف في المنطقة.

الفروقات بين أسعار النفط الخام

يتزايد التقلب في سوق النفط الخام، ولا يزال هامش الربح عند مستوى مرتفع، مما يُبرز الوضع المتوتر في سوق الوقود. حاليًا، لا يكمن التحدي في الحصول على النفط نفسه، بل في إمدادات المنتجات البترولية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

مؤشرات أسعار النفط وفروق الأسعار

لا تزال فروق الأسعار على المدى القريب محدودة، وقد تشير إلى مبالغة طفيفة في تقييم الأسعار. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سوق النفط لا يزال في حالة تراجع واضح. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التحليل الفني للنفط الخام

شهد النفط الخام انتعاشًا واضحًا في بداية هذا الأسبوع، متجاوزًا اتجاهًا هبوطيًا، ولكن إذا أغلق السعر بشمعة ذات ذيل واضح، فسيتعرض لضغوط للعودة إلى ما دون 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل. في حال ظهور شمعة خضراء في نهاية الجلسة، فقد يحاول السعر اختبار المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة فوق 92 دولارًا أمريكيًا للبرميل. المصدر: xStation5

الذهب:

اختبر الذهب مستوى 4400 دولار أمريكي للأونصة لأول مرة منذ بداية يونيو. ومنذ بداية هذا الشهر، يمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 8% تقريبًا.

الدافع الرئيسي للارتفاع في سوق الذهب هو تغير المعنويات تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلى جانب تصريح وارش المبهم في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات سوق العمل الضعيفة، انخفضت احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 35%.

يخترق الذهب المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة لأول مرة منذ منتصف مايو، ويختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب على المدى القصير يرتبط ارتباطًا ضعيفًا، بل وأحيانًا سلبيًا، بالتضخم، وذلك نتيجة لتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة. أما على المدى الطويل، فيرتبط الذهب ارتباطًا إيجابيًا.

وتتسبب المخاوف من إخفاق الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في تحقيق هدف التضخم بسبب غياب خطة واضحة في ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات طويلة الأجل (حركة كبيرة في عوائد السندات لأجل 30 عامًا).

ولا تزال عوائد السندات متوسطة الأجل (10 أعوام) عند مستوى مرتفع، مما قد يشير إلى مبالغة طفيفة في تقييم الذهب حاليًا.

من جهة أخرى، قد تعكس العوائد المرتفعة أيضًا مخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس أيضًا في سلوك البنوك المركزية.

وتواصل البنوك المركزية نشاطها في شراء الذهب من السوق، حيث زادت مشترياتها بشكل ملحوظ في الربع الثاني من هذا العام. وفي الوقت نفسه، كان إجمالي الطلب في الربع الثاني ضعيفًا نسبيًا.

نلاحظ مؤشرات واضحة على تحسن الطلب: فقد استأنفت صناديق المؤشرات المتداولة شراء الذهب، وهو ما قد يرتبط بتحسن أداء سوق الأسهم الأمريكية (حيث أصبح الذهب أصلاً أكثر تقلباً مع بداية عامي 2025 و2026). وفي الوقت نفسه، يظهر نشاط شراء متزايد في سوق العقود الآجلة في الصين.

مراكز الذهب في بورصة كومكس وبورصة شنغهاي

على الرغم من عدم رصد أي نشاط استثماري في بورصة كومكس حتى الآن، إلا أن سوق شنغهاي يشهد انتعاشاً قوياً في مراكز الشراء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

سعر الذهب وحيازات صناديق المؤشرات المتداولة

عادت صناديق المؤشرات المتداولة إلى شراء الذهب، ويشبه الانتعاش الحالي الوضع الذي شهده شهر أبريل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

سعر الذهب والطلب الفعلي عليه

يتراجع مجموع طلبات الاستثمار وطلبات البنوك المركزية خلال الأرباع الأربعة الماضية بشكل واضح. وتبدو احتمالية انتعاش الطلب في الربع الثالث مرتفعة للغاية، نظرًا لعمليات البيع المكثفة التي قامت بها صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الثاني، وانخفاض الطلب على العملات المعدنية، واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

هيكل الطلب على الذهب

حرصت البنوك المركزية على ألا يكون الطلب في الربع الثاني من العام من بين أدنى مستوياته في السنوات الاثنتي عشرة الماضية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التحليل الفني للذهب

يختبر سعر الذهب حاليًا متوسطه المتحرك لـ 100 فترة. من شأن الإغلاق فوق هذا المستوى أن يسمح بارتفاع السعر إلى ما يقارب 4500 دولار أمريكي، وربما إلغاء آخر موجة هبوطية. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لوصوله إلى مستوى لا يقل عن 4800 دولار أمريكي بحلول نهاية العام، في ظل ضغوط رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. المصدر: xStation5

الغاز الطبيعي:

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوعين الأول والثاني من شهر أغسطس، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتوقعات ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من الشهر.

يبلغ استهلاك الغاز حاليًا في الولايات المتحدة مستويات مرتفعة، ما قد يؤدي إلى اختبار نطاق 2.8-3.0 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية.

في الوقت نفسه، لا تزال مخزونات الغاز في الولايات المتحدة مرتفعة للغاية، ومن المرجح أن ينتهي موسم إعادة ملء المخزونات الحالي عند حوالي 4000 مليار قدم مكعب.

قد تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى تغيير موعد بدء موسم التدفئة في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على انخفاض الأسعار وتراجعها بعد عمليات تجديد العقود الآجلة.

تُعدّ الولايات المتحدة حاليًا عامل استقرار في سوق الطاقة العالمي، فضلًا عن كونها أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال. ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز الأمريكي.

عادت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 60 يورو/ميغاواط ساعة مع توقعات بمزيد من النمو. في الوقت الراهن، لا يبدو أن أسعار الغاز في أوروبا ستشهد ارتفاعات إضافية، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن امتلاء مرافق التخزين قبل الأول من نوفمبر. فمستوى الامتلاء الحالي لا يتجاوز 60%، بينما الهدف المحدد للأول من نوفمبر هو 90%.

في الوقت نفسه، قد يؤدي ظاهرة النينيو إلى ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، مما يقلل الضغط على أسعار الطاقة.

الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية

يتزايد استهلاك الغاز لأغراض توليد الكهرباء إلى أعلى مستوى له هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، وصل الطلب الإجمالي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما قد يُشكل ضغطًا قصير الأجل على ارتفاع الأسعار. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

موسمية مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية

التغير الضمني في المخزونات لهذا الأسبوع هو صفر، ما يعني استهلاكًا مرتفعًا جدًا للغاز. قد يعني هذا تباطؤًا طفيفًا في معدل نمو المخزونات، وهو ما يتوافق مع الموسمية. مع ذلك، قد يؤدي ارتفاع إنتاج الغاز وتغير موسم التدفئة إلى نمو المخزونات فوق 4000 مليار قدم مكعب، ما قد يحدّ بشكل واضح من مستوى الأسعار بعد عمليات التجديد القوية قبيل بدء موسم التدفئة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

بدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (EMISS):

ظلت أسعار بدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا دون 70 يورو للطن لفترة طويلة هذا العام بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل نظام ETS2 .

كما أن زيادة الطلب على الكهرباء (ارتفاع درجات الحرارة، وبناء مراكز الذكاء الاصطناعي) تؤدي إلى زيادة الطلب على البدلات.

عادةً ما يكون شهر يوليو شهرًا ينخفض ​​فيه عرض البدلات في المزادات أو يتم تعديله بسبب فترة العطلات (انخفاض سيولة السوق).

تبقى الأسعار حاليًا دون 100 يورو/ميغاواط ساعة بسبب محدودية النمو الاقتصادي والتوترات التجارية. يتقدم بناء مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، على الرغم من أن تقلبات الطقس تزيد من تذبذب أسعار الانبعاثات.

تشير التوقعات طويلة الأجل إلى ارتفاع أسعار الانبعاثات إلى ما بين 130 و150 يورو/طن بحلول عام 2030، نتيجةً لانخفاض العرض. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التنظيمي تجعل هذا الارتفاع غير مؤكد في الوقت الراهن.

في منتصف يوليو، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحًا لإصلاح نظام ETS1 ، إلا أن التغييرات شكلية، إذ تفترض مرونة أكبر وتباطؤًا طفيفًا في وتيرة التخلص التدريجي من البدلات المجانية، والذي كان من المفترض أن يبدأ هذا العام.

من المقرر بدء العمل بنظام ETS2 في عام 2028، على أن تُجرى المزادات الرسمية في عام 2027. ولمنع حدوث صدمة سعرية وتحميل المستهلك تكاليف باهظة، سيتم طرح بدلات الانبعاثات مقدمًا في عام 2027، حيث سيتم تقديم 130% من الحد السنوي للبدلات.

موسمية أسعار بدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تشير التغيرات الموسمية الاسمية في أسعار تصاريح الانبعاثات إلى ارتفاع حتى الأسبوع الثالث من أغسطس، ثم انخفاض واضح وبداية ارتفاع جديد في أكتوبر. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

تحليل فني لسوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يقع الدعم الرئيسي لأسعار الانبعاثات في نطاق 80-82 يورو للطن، بينما يصل احتمال الارتفاع الحالي إلى ما بين 85 و87 يورو. المصدر: xStation5