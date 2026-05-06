افتتاح السوق الأمريكي: وول ستريت ترتفع مدفوعةً بانخفاض أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين بأسهم التكنولوجيا 📈

أشعلت احتمالات السلام في الشرق الأوسط تفاؤل المستثمرين، مما عزز الإقبال على المخاطرة ودفع إلى زيادة الإقبال على شراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما ضغطت بشكل كبير على شركات النفط والغاز.
- يرتفع مؤشرا US500 وUS100 بنسبة تقارب 1% بعد ساعة من افتتاح جلسة التداول الأمريكية، على الرغم من أن اتفاق السلام مع إيران، القائم على مطالب الولايات المتحدة "الأكثر تشدداً"، لا يزال يبدو غير مؤكد.
- جاءت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي أقل بقليل من التوقعات عند 109 آلاف وظيفة مقابل توقعات بـ 120 ألف وظيفة، لكنها أعلى بوضوح من القراءة السابقة البالغة 69 ألف وظيفة.
- تشير التقارير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إضافة أسهم إلى ما يُسمى "حسابات ترامب"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
- انخفضت أسهم شركة أريستا نتووركس بعد إعلان الأرباح، بينما حققت أسهم ديزني وإيه إم دي مكاسب قوية، مما حسّن المعنويات في قطاع أشباه الموصلات بشكل عام.
مؤشر US500 (الفاصل الزمني اليومي)
صعد مؤشر US500 إلى مستويات قياسية جديدة قرب مستوى 7400 نقطة. ويتداول المؤشر الآن بنسبة تقارب 20% فوق أدنى مستويات التصحيح المحلية المسجلة في نهاية مارس. إذا تكرر نمط أبريل 2025 المرتبط بالذعر من الحرب التجارية، فقد يظل المؤشر أمامه مجال لمزيد من الارتفاع. ولا يزال موسم إعلان الأرباح الحالي قويًا للغاية، مما يشير إلى أن التقييمات المرتفعة للشركات الأمريكية لا تنفصل تمامًا عن أساسيات السوق.
المصدر: xStation5
في قطاع أسهم التكنولوجيا، يظهر ضعفٌ واضحٌ في أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، بما فيها سانديسك، بالإضافة إلى شركة أريستا نتوركس العملاقة في مجال الشبكات السحابية. في المقابل، تُحقق قطاعات أشباه الموصلات والإلكترونيات والمعادن مكاسب قوية، مدعومةً بارتفاع أسعار الذهب والفضة.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- ارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات الطيران وشركات الرحلات البحرية عقب تقارير أشارت إلى احتمال تقارب بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة تهدف إلى إنهاء الحرب. في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات الطاقة ومنتجي الأسمدة لضغوط مع بدء الأسواق في استيعاب احتمال زيادة إمدادات النفط. وظل أداء قطاع أشباه الموصلات متبايناً بعد الارتفاع الأخير الذي حفزه الذكاء الاصطناعي، على الرغم من استمرار بعض أسهم شركات التكنولوجيا في الصعود.
- ... ارتفعت أسهم شركتي AMD وSuper Micro Computer مع استمرار المستثمرين في توقع طلب قوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
- وصعدت أسهم شركة Advanced Micro Devices بنسبة 4% بعد نشرها توقعات أداء قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي التي فاقت توقعات السوق. وارتفعت أسهم شركة Alphabet بعد نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات من شركة Verily، على الرغم من أن الشركة لا تزال تشير إلى بيئة أعمال صعبة في عام 2026. وعززت أسهم شركة Apollo Global بعد تجاوزها تريليون دولار من الأصول المُدارة، مما عزز التوقعات باستمرار تدفقات رأس المال إلى الأصول البديلة. وسجلت أسهم شركة Compass مكاسب قوية بعد إعلانها عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات وإصدارها توقعات إيرادات الربع الثاني متجاوزة إجماع وول ستريت. وارتفعت أسهم شركة CVS Health بعد رفع توقعاتها للعام بأكمله، مدعومة بتحسن الربحية في أعمال التأمين. وصعدت أسهم شركة GE Aerospace بعد رفع توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، مما عزز المعنويات تجاه قطاع الطيران. وارتفعت أسهم شركة KKR بعد أن تجاوزت أرقام مبيعاتها الربع سنوية توقعات السوق، مع استمرار استثماراتها في البنية التحتية والطاقة في دعم النمو. وأشار بنك JPMorgan إلى أن تحسن الظروف الصناعية وجهود إعادة الهيكلة قد تدعم أرباح شركة 3M في الأرباع القادمة. ارتفع سهم شركة TransMedics بنسبة 13% بعد تحسن هوامش الربح وظهور مؤشرات على تحكم أفضل في تكاليف تسليم خوادم الذكاء الاصطناعي.
- انخفض سهم TransMedics بنسبة 21% بعد أن خفضت شركة Needham تصنيف السهم إلى "محايد" عقب نتائج ربع سنوية أضعف من المتوقع.
- ارتفع سهم Uber بنسبة 9% بعد إصدار توقعات بإجمالي حجوزات أقوى من المتوقع، مما يشير إلى مرونة الطلب الاستهلاكي رغم التوترات الجيوسياسية.
- ارتفع سهم Veracyte بنسبة 14% بعد أن تجاوزت نتائج الربع السنوي توقعات وول ستريت.
- أسهم Arista Networks (الفترة D1)
- أعلنت Arista Networks عن نتائج قوية للربع الأول، لكن ركز المستثمرون على ضغوط هوامش الربح وتوقعات العام بأكمله التي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات المرتفعة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 2.71 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 2.61 مليار دولار. وبلغ ربح السهم المعدل 0.87 دولار، مرتفعًا من 0.66 دولار في العام السابق، بينما تسارع نمو الفواتير إلى 54% على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، انخفض سهم ANET بنسبة 14% تقريبًا في التداولات المسائية. كان الشاغل الرئيسي هو توقعات هامش التشغيل المعدل للربع الثاني بنسبة 46-47%، وهو أقل من نسبة الربع الأول البالغة 47.8% ونسبة العام الماضي البالغة 48.8%. كما رفعت أريستا توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2026 إلى 27.7%، بينما توقع المحللون نطاقًا أقرب إلى 28-30%.
- ولا تزال شبكات الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو الشركة. أطلقت أريستا بصريات XPO جديدة مبردة بالسوائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، وقدمت "عمودًا فقريًا عالميًا للذكاء الاصطناعي" قائمًا على منصة 7800، مصممًا لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. ولا تزال نظرة وول ستريت إيجابية بشكل عام. حافظت مورغان ستانلي على تصنيفها "زيادة الوزن"، واصفةً أريستا بأنها "إحدى أفضل الطرق للسيطرة على دورة شبكات الذكاء الاصطناعي". وينصب النقاش الرئيسي الآن على ما إذا كانت أريستا قادرة على تأمين إمدادات كافية لتلبية الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي بكفاءة، بدلًا من التركيز على قوة الطلب.
المصدر: xStation5
