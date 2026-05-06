ارتفع الذهب 3% وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

ارتفع سعر الذهب والفضة بشكل حاد يوم الأربعاء 6 مايو، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي الذي كان المحرك الرئيسي لهذه المكاسب. ويتعرض الدولار لضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط، مما يخفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية. قبل أسبوع واحد فقط، ظلت المعادن النفيسة تحت ضغط قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الزخم الحالي مدعوم بمؤشرات على إحراز تقدم محتمل في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات.

انتعش الذهب مع انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة

شهد الذهب انتعاشًا قويًا يوم الأربعاء، مستفيدًا بشكل أساسي من انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار. وقد تفاعلت الأسواق مع التقارير التي تشير إلى إحراز تقدم محتمل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تحول مؤقت في معنويات أسواق المعادن النفيسة. بالنسبة للذهب، يظل انخفاض العوائد ذا أهمية خاصة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر عوائد. فعندما ترتفع عوائد السندات، يميل الذهب إلى فقدان بعض جاذبيته لأنه لا يولد دخلًا من الفوائد. يوم الأربعاء، خف هذا الضغط، مما سمح لأسعار الذهب بالاقتراب من متوسطها المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا، والذي يقارب 4800 دولار للأونصة.

مع ذلك، لا يؤكد هذا بعدُ انعكاسًا أوسع للاتجاه. فقد ظهرت عمليات جني الأرباح بمجرد وصول الأسعار إلى منطقة المقاومة الفنية هذه، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن احتمال حدوث انفراجة جيوسياسية. وقد تفاعلت الأسواق مع عناوين مماثلة مرات عديدة من قبل، ولهذا السبب لا يزال بعض المشاركين ينظرون إلى الحركة الحالية على أنها انتعاش قصير الأجل وليست بداية لاتجاه صعودي مستدام.

على المدى القريب، يبقى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا مستوى مقاومة رئيسيًا. وقد يؤدي اختراق مستدام فوق هذه المنطقة إلى تحسين التوقعات الفنية للذهب ودعم المزيد من الزخم الصعودي. من ناحية أخرى، قد يؤدي أي تدهور في الوضع في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات بسرعة ودفع الأسعار عائدة نحو منطقة 4600 دولار. في الوقت الراهن، لا يزال سوق الذهب شديد الحساسية لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتحركات الدولار الأمريكي، والأخبار الجيوسياسية الواردة من الشرق الأوسط.

المصدر: xStation5