ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 25% عن أدنى مستوى له في 31 مارس 📈 ما التالي؟

ارتفع عقد US100، الذي يتتبع مؤشر ناسداك 100، بأكثر من 25% من أدنى مستوى له في 31 مارس. ويُعدّ قطاع أشباه الموصلات أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع، والذي عاد في عام 2026 ليصبح محركًا رئيسيًا للتفاؤل في السوق الأمريكية. وبالنظر إلى الرسم البياني اليومي لـ US100، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 80، مما يشير إلى اقتراب السوق من منطقة ذروة الشراء، في حين أن حجم المكاسب خلال الـ 35 يومًا الماضية يُعدّ استثنائيًا في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.

ونتيجةً لذلك، يبدو التراجع السعري محتملاً. على المدى القريب، قد يبحث المستثمرون عن دعم زخم رئيسي حول 28,000 نقطة (خط الاتجاه) و27,000 نقطة (حركة السعر). من ناحية أخرى، إذا استمر الارتفاع، فقد يستغرق اختبار مستوى 30,000 نقطة أسابيع. وهذا يتطلب على الأرجح انخفاض أسعار النفط وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

US100 (الفاصل الزمني D1)