اقرأ أكثر
١٥:٥٨ · ٦ مايو ٢٠٢٦

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 25% عن أدنى مستوى له في 31 مارس 📈 ما التالي؟

ارتفع عقد US100، الذي يتتبع مؤشر ناسداك 100، بأكثر من 25% من أدنى مستوى له في 31 مارس. ويُعدّ قطاع أشباه الموصلات أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع، والذي عاد في عام 2026 ليصبح محركًا رئيسيًا للتفاؤل في السوق الأمريكية. وبالنظر إلى الرسم البياني اليومي لـ US100، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 80، مما يشير إلى اقتراب السوق من منطقة ذروة الشراء، في حين أن حجم المكاسب خلال الـ 35 يومًا الماضية يُعدّ استثنائيًا في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.

ونتيجةً لذلك، يبدو التراجع السعري محتملاً. على المدى القريب، قد يبحث المستثمرون عن دعم زخم رئيسي حول 28,000 نقطة (خط الاتجاه) و27,000 نقطة (حركة السعر). من ناحية أخرى، إذا استمر الارتفاع، فقد يستغرق اختبار مستوى 30,000 نقطة أسابيع. وهذا يتطلب على الأرجح انخفاض أسعار النفط وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

US100 (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5

ومن الجدير بالذكر أن مضاعفات تقييم الشركات المدرجة في المؤشر لا تزال منخفضة، ويعود ذلك أساساً إلى الانخفاضات الأخيرة في قطاع البرمجيات وموسم الأرباح القوي. ولا تزال نسب السعر إلى الأرباح، والسعر إلى المبيعات، والسعر إلى القيمة الدفترية مجتمعة عند مستويات منخفضة تاريخياً.

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

٦ مايو ٢٠٢٦, ١٥:٢٧

🛢️ انخفاض سعر خام برنت بأكثر من 11%
٦ مايو ٢٠٢٦, ١٥:٠١

ملخص السوق: تقارير أكسيوس تُحرك الأسواق الأوروبية؛ نوفو نورديسك نجمة اليوم! 🚀
٦ مايو ٢٠٢٦, ١٣:١٤

عاجل: US100يواصل مكاسبه بعد تقرير أكسيوس 🚀
٦ مايو ٢٠٢٦, ١١:٢٥

USDJPY: تدخل جديد من السلطات اليابانية، والين يرتفع بنسبة 1.00% 📌
المؤشرات
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات