عاجل: مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، ومخزونات النفط أعلى.

التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)

النفط الخام: +2.3 مليون برميل (التوقعات: -2.7 مليون برميل؛ السابق: -6.23 مليون برميل)

البنزين: -2.5 مليون برميل (التوقعات: -1.7 مليون برميل؛ السابق: -6.08 مليون برميل)

المشتقات النفطية: -1.20 مليون برميل (التوقعات: -2.0 مليون برميل؛ السابق: -4.49 مليون برميل)

أهمية هذه البيانات:

تكمن أهمية هذه الأرقام في أن التغيرات الأسبوعية في مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة تُقدم نظرة ثاقبة على التوازن الحالي بين العرض والطلب على الطاقة، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط ومعنويات المستثمرين.

قد تشير الزيادة في مخزونات النفط الخام إلى ضعف الطلب أو زيادة العرض، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار النفط، بينما يشير انخفاض مخزونات البنزين والمشتقات النفطية إلى أن الطلب من المستهلكين والصناعة لا يزال قويًا نسبيًا. نظراً لأن البيانات تُنشر أسبوعياً، تميل الأسواق إلى التفاعل بسرعة، مما يجعل التقرير محركاً مهماً للتداول قصير الأجل في أسواق الطاقة.

كما تؤثر بيانات المخزون على توقعات التضخم، إذ يُعد النفط والمنتجات المكررة عنصرين أساسيين في تكاليف النقل والإنتاج. وبشكل أعم، يمكن أن تُشير اتجاهات الطلب على الوقود إلى الوضع الاقتصادي العام للولايات المتحدة، حيث يرتبط ارتفاع استهلاك الوقود غالباً بمستويات أعلى من النشاط الاقتصادي.