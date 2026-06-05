افتتاح السوق الأمريكي: تراجع وول ستريت وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات أشباه الموصلات 📌 انخفاض سهم إنتل بنسبة 6%

انخفضت العقود الآجلة ل (US100) و (US500) بنسبة 1.3% و0.6% على التوالي، بينما أظهرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) مرونة أكبر، حيث انخفضت بنسبة 0.2% فقط. وتتفوق القطاعات غير التقنية في الأداء مع تحول المستثمرين بعيدًا عن أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وتؤدي بيانات سوق العمل الأمريكية الأقوى من المتوقع، إلى جانب استمرار ضعف قطاع التكنولوجيا، إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم أشباه الموصلات، بما في ذلك شركات تصنيع رقائق الذاكرة مثل مايكرون وسانديسك. وانخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 2%، بينما خسرت أسهم تي إس إم سي ما يقرب من 3.5%، على الرغم من تأكيد الإدارة على توقعاتها بنمو مستدام ومتعدد السنوات في الطلب مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي.

لا يزال قطاع أشباه الموصلات تحت ضغط

تواجه شركات تصنيع الرقائق ضغوط بيع مستمرة في أعقاب تقرير أرباح برودكوم. بعد موجة البيع الحادة التي شهدها يوم الخميس، لا يزال القطاع يعاني من تراجع حاد:

انخفض سهم برودكوم بنسبة 4% إضافية بعد هبوطه بنسبة 12.5% ​​في الجلسة السابقة،

خسر سهم إيه إم دي ما يقارب 5%،

انخفض سهم إنتل بنسبة تقارب 6%،

تراجع سهم آرم هولدينغز بنحو 7%.

يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو انتقاء أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بعد موجة صعود قوية رفعت تقييمات معظم شركات القطاع إلى مستويات مرتفعة.

تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة يدعم الدولار

أضاف الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة غير زراعية في مايو، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز والبالغة 80 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، بقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، بما يتماشى مع توقعات السوق.

عززت بيانات سوق العمل القوية الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما أثارت في الوقت نفسه مخاوف من أن يكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي حافز أقل لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

US500 (اليوم الأول)

يتجه عقد US500 حاليًا نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ عشرة أسابيع. ورغم هذا الضعف، فإن المؤشر يصمد بشكل أفضل من مؤشر US100 الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، مع العلم أن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تُؤثر سلبًا على المؤشر القياسي نظرًا لوزنها الكبير فيه.

ويبدو أن المنطقة المحيطة بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي) قرب 7330 نقطة تُمثل أول منطقة دعم رئيسية في سيناريو هبوطي. ويتعزز هذا المستوى بردود فعل الأسعار السابقة، وقد يُصبح ساحة صراع رئيسية بين المشترين والبائعين إذا استمر زخم الهبوط.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

أخبار سوق الأسهم الأمريكية

لا تزال سيتي متفائلة بشأن الأسهم رغم تزايد مؤشرات انتعاش السوق. أشارت الاستراتيجية بياتا مانثي إلى أن مؤشرات الأسهم العالمية لا تزال قريبة من مستويات قياسية، وأن تقييمات العديد من قطاعات السوق تبدو مبالغًا فيها، وأن معنويات المستثمرين تتزايد تفاؤلًا، وأن ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات الأسهم يعكس إقبالًا قويًا على المخاطرة. في حين أن هذه العوامل لا تشير بالضرورة إلى ذروة وشيكة للسوق، إلا أنها توحي بأن المزيد من المؤشرات تتجه نحو منطقة المخاطر المرتفعة.

خيبت شركة دوكوساين الآمال بتوقعاتها للإيرادات. انخفضت أسهمها بنحو 4% بعد أن فشلت توقعات الشركة للربع الثاني في إرضاء المستثمرين. تتوقع الإدارة إيرادات تتراوح بين 865 مليون دولار و869 مليون دولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط ​​تقديرات مجموعة بورصة لندن البالغ 866 مليون دولار، ولكن دون أي مفاجأة إيجابية كبيرة.

المصدر: xStation5