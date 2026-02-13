افتتاحية الولايات المتحدة: السوق يبحث عن اتجاه بعد بيانات التضخم

تُفتتح الجلسة الأخيرة من أسبوع مضطرب في وول ستريت وسط أجواء من عدم اليقين. تلقى المستثمرون اليوم بيانات تضخمية هامة، لكن يبدو أنها لم تؤثر بعد على تقييمات الأسهم. لا يزال موسم إعلان الأرباح مستمرًا، ومع ذلك، يبدو أن المساهمين يولون أهمية أكبر للمشاعر العامة من البيانات. وتُحدّ المؤشرات الأمريكية الرئيسية من تحركاتها إلى ما دون 0.5%.

تشير بيانات بلاك روك إلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن جودة الشركات المستفيدة من ثورة الذكاء الاصطناعي ووضعها المالي، فإن تدفقات المستثمرين الأفراد إلى الصناديق المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بلغت مستويات قياسية.

يؤكد دونالد ترامب على ضرورة التفاوض مع إيران، لكن أفعاله تُشير إلى عكس ذلك. سترسل الحكومة الأمريكية حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط برفقة سفن مرافقة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في الولايات المتحدة، نُشرت بيانات التضخم لشهر يناير 2026.

بلغ معدل التضخم السنوي 2.4% مقابل توقعات بلغت 2.5%. بلغ معدل التضخم الشهري 0.2% مقابل توقعات بلغت 0.3%.

وكان التضخم الأساسي متوافقًا مع التوقعات عند 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

مؤشر US100 (D1)

فشل المشترون في استعادة مستويات أعلى من مستوى فيبوناتشي 23.6%، مما يشير إلى ضعف الطلب وفقدان تدريجي للزخم. أما بالنسبة للبائعين، فيُعدّ مستوى المقاومة عند 61.8% هدفًا رئيسيًا، وقد يؤدي اختراقه إلى فتح المجال لتصحيح أعمق. وقبل حدوث ذلك، يجب تجاوز مستوى فيبوناتشي 50%. ويُقدّم مؤشر القوة النسبية (RSI) بعض الدعم للسعر، حيث انخفض إلى منطقة قريبة من ذروة الشراء. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: