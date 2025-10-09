فيراري تخيب آمال المستثمرين مع انخفاض أسهمها بنسبة 16٪

كشفت فيراري عن أول سيارة كهربائية بالكامل لها، والمقرر طرحها في السوق عام 2026. وسيكون الطراز الجديد، المصمم بالتعاون مع جوني إيف، أكبر حجمًا من سيارات فيراري الرياضية التقليدية، على الرغم من أنه لن يكون سيارة دفع رباعي. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 535,000 دولار أمريكي.

ونظرًا لانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بالبطاريات، خفضت الشركة توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية في المبيعات بحلول عام 2030 من 40% إلى 20%. ولن يُطرح الطراز الكهربائي الثاني قبل عام 2028. وسيتم إنتاج السيارة الكهربائية في مصنع جديد في مارانيلو، مما سيسمح بالتصنيع المتزامن لسيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة والكهربائية.

وفي الوقت نفسه، قدمت فيراري استراتيجيتها لعام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية صافية والاستثمار في الاستدامة ورقمنة الإنتاج وتخصيص السيارات. وفي أعقاب الإعلان، شهد سعر سهم الشركة انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض بنسبة 16%، ويرجع ذلك أساسًا إلى توقعات مبيعات السيارات الكهربائية التي جاءت أقل من المتوقع.

