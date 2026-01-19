جبهة جديدة في الحرب التجارية: غرينلاند ❄️ هل سيرتفع سعر الذهب أكثر؟ ❓

كانت التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، الناجمة عن الرغبة الجامحة في ضم غرينلاند، شرارةً في البداية، لكنها اليوم تحولت إلى لهيب. ففي نهاية هذا الأسبوع، قرر دونالد ترامب تحويل الأقوال إلى أفعال، فأشعل حربًا جمركية وتجارية جديدة.

في الأول من فبراير/شباط 2026، من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا. وتقتصر هذه الرسوم على الدول التي قررت إرسال قواتها إلى غرينلاند بعد سلسلة من التهديدات في الأسابيع الأخيرة. وفي حال عدم التوصل إلى "اتفاق"، كما يسميه دونالد ترامب، بشأن نقل غرينلاند إلى الحكم الأمريكي بأي شكل من الأشكال، سترتفع الرسوم إلى 25%.

ويختلف رد فعل أوروبا على هذه المحاولات الأخيرة للابتزاز اختلافًا كبيرًا في لهجته عن مفاوضات التجارة لعام 2025. فبدلًا من سياسة التسوية، بدأت أوروبا بوضع حدود صارمة للتوسع الأمريكي، وهددت باستخدام مجموعة من الأدوات المالية والتنظيمية التي سيكون لتطبيقها أثر مدمر على كلا الجانبين. يشمل ذلك أداة مكافحة الإكراه. حاليًا، تُطرح حزمة قيود على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو.

وتظهر ردة الفعل أيضًا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ففي التيار السياسي الأمريكي السائد، تتزايد الانقسامات والشكوك حول سياسة ترامب، ليس فقط من جانب المعارضة، بل أيضًا داخل حزبه. ويؤكد العديد من الجمهوريين البارزين أن محاولة ضم غرينلاند ستنهي رئاسة ترامب. ولا يضيع الكونغرس وقتًا، ويتخذ حاليًا سلسلة من الإجراءات لمنع المزيد من السياسات العدوانية.

EURUSD (D1)

اليورو يحقق مكاسب بعد التصعيد

المصدر: xStation5

يُشكل كلٌ من عدم التكافؤ في الاعتماد وعامل الوقت عاملين سلبيين بالنسبة للولايات المتحدة. وهذا ما يفسر العدوان غير المسبوق للإدارة الأمريكية، التي تُدرك أنها لا تستطيع تحمل فتح جبهة أخرى في الحرب الاقتصادية والتجارية التي تخسرها بوضوح. ما هي إجراءات الضغط الاقتصادي التي تتخذها الدول الأوروبية في مواجهتها مع الولايات المتحدة؟

الدنمارك

المالكة الحالية لغرينلاند. الدنمارك دولة صغيرة، لكنها تتمتع بحصة كبيرة في أسواق الأدوية والخدمات اللوجستية البحرية. تُزود شركة نوفو نورديسك الأمريكيين بأدوية رائدة لعلاج السمنة، وتسيطر شركة ميرسك على جزء كبير من أسواق التأمين والحاويات الموحدة.

النرويج

للنرويجيين أيضاً أسباب للغضب، إذ ظهرت جزيرتا سفالبارد ويان ماين النرويجيتان على "قائمة رغبات" الولايات المتحدة. تُعد النرويج قوة عظمى في سوق الغاز الطبيعي ومورداً رئيسياً للنفط. سيُمثل تقييد وصول الولايات المتحدة إلى رواسب النفط في النرويج ضربة قوية لشركات الاستخراج الأمريكية. كما يُمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في قطاع غاز البترول المسال من خلال زيادة الاستغلال في النرويج.

ألمانيا

أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية مرادفةً للتراجع الصناعي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهذا اللقب مستحق. تُورّد شركات مثل BASF وSiemens وInfineon آلات CNC، وأجهزة الاستشعار، والمواد الكيميائية الصناعية، وأنظمة التحكم، والمستحضرات الصيدلانية، وأجهزة الليزر. هذه مجرد أمثلة على المجالات التي تعتمد فيها الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادًا كبيرًا على الألمان. من جهة أخرى، تتكون واردات ألمانيا بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية والسلع الرقمية، وهو اعتماد غير متكافئ. في هذا المجال، تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحل محل الكثيرين، لكن لا أحد يستطيع أن يحل محل ألمانيا.

فرنسا

تضطلع فرنسا بدور ريادي في الدفاع عن المصالح الأوروبية في جرينلاند. وهي على أتم الاستعداد لذلك. تُعد فرنسا رائدة في مجال الطاقة النووية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، وقوة عسكرية لا يُستهان بها حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولاعبًا رئيسيًا في السوق بلا منافسة في العديد من المجالات. وتتشابه أوجه الاعتماد هنا مع تلك الموجودة في حالة ألمانيا. تُصدّر فرنسا محركات الطائرات النفاثة (داسو، إيرباص، إيه تي آر) والسلع الفاخرة (إل في إم إتش) إلى الولايات المتحدة، وتستورد خدمات تكنولوجيا المعلومات (أوراكل، مايكروسوفت، جوجل) والمنتجات الزراعية. هذا الاعتماد، وإن كان محدودًا، مسألة وقت لا أكثر. يكمن المفتاح هنا في اتفاقية "ميركوسور"، التي ستُمكّن دول أمريكا اللاتينية من استبدال عمال المناجم والمزارعين من الولايات المتحدة، المعروفة بـ"الولايات الحمراء"، وستحلّ البدائل المحلية مثل SAP أو ميسترال محلّ احتكارات وادي السيليكون في نهاية المطاف.

هولندا

على الرغم من صغر مساحتها، تُعدّ مملكة هولندا قوةً مؤثرةً في سعيها للاستقلال عن الولايات المتحدة. تسيطر هولندا على شركة ASML، التي بدونها سيتراجع قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة عشرين عامًا بين عشية وضحاها، وسيختفي جزء كبير منه. يوجد اعتماد مماثل، وإن كان أقلّ، في حالة منتجات شركة NXP. في الوقت نفسه، وكما يغفل البعض، تُعدّ هولندا، رغم صغر مساحتها مقارنةً بمعظم الولايات الأمريكية، ثاني أكبر مُصدّر للأغذية في العالم، بعد الولايات المتحدة. إن استبدال المنتجات الزراعية الأمريكية بنظيرتها الهولندية في أوروبا لا يتطلب سوى توقيعات قليلة من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيُحدث في الوقت نفسه كارثة اقتصادية في العديد من الولايات الزراعية الأمريكية.

المملكة المتحدة

لم يكن أداء المملكة المتحدة الاقتصادي جيدًا في السنوات الأخيرة، لكن اعتماد الولايات المتحدة على المؤسسات والشركات البريطانية لا يزال هائلاً. ومن بين هذه الشركات، شركة رولز رويس، فبدون محركاتها، ستُصبح صناعة الدفاع الأمريكية في وضعٍ حرج. يُعاني إنتاج الطائرات وصيانتها بالفعل من تأخيرات مستمرة، وسيؤدي قطع إمدادات محركات رولز رويس إلى انهيار سلاسل إمداد البنتاغون. في الوقت نفسه، تُعدّ المملكة المتحدة ثاني أكبر مُقترض من الديون الأمريكية.

هذه لحظة مناسبة للانتقال إلى جوهر السوق. يعاني الأمريكيون من مشكلة ديون ضخمة، أكبر بكثير من نظيرتها في أوروبا. وفي الوقت نفسه، فإن اعتمادهم على الدائنين الأجانب أكبر بكثير.

للسياسة الحالية لإدارة الرئيس الآثار التالية:

تؤدي إلى تراجع الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والسوق الأمريكية، والمؤسسات.

وهذا بدوره يجعل الدين الأمريكي أقل جدارة بالثقة.

ينخفض ​​الطلب على الدين الأمريكي، وتنخفض قيمة الدولار، وترتفع العوائد.

يدعم هذا الصادرات والاقتصاد على المدى القصير، كما يتضح جليًا في البيانات الأمريكية.

لكن على المدى الطويل، سيجعل عبء الدين الأمريكي لا يُطاق.

ونتيجة لذلك، تواجه الولايات المتحدة خيارًا بين سياسة نقدية متساهلة للغاية لخفض قيمة ديونها أو على الأقل الحفاظ على العوائد عند مستوى يسمح بسدادها، أو ستُجبر على خفض الإنفاق بشكل غير مسبوق. في كلتا الحالتين، ستكون النتيجة أزمة اقتصادية ومالية، وهذا أيضًا سبب العداء الذي تُبديه الإدارة تجاه جيروم باول، الذي لا يرغب في أن يكون جزءًا من هذه الأحداث.

في حال تصاعد المواجهة، ستتضرر معظم فئات الأصول، لكنّ المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ستكون ملاذاً آمناً محتملاً يستفيد من تخصيص مبالغ ضخمة من رأس المال المُحرر من سوقي الأسهم والسندات، كما رأينا بالفعل في مشتريات البنوك المركزية.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية مبتدئ في XTB