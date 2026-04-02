غلوبال ستار: هل نحن متجهون نحو معركة عمالقة على المدار؟

ارتفعت أسهم شركة غلوبال ستار بشكل ملحوظ في تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" يفيد بأن أمازون تجري محادثات للاستحواذ عليها. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر السهم بنحو 7%.

غلوبال ستار هي شركة تشغيل أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، تقدم خدمات الاتصال لعملاء في قطاعات متنوعة، من الدفاع إلى كبرى شركات التكنولوجيا. أحد عملائها راضٍ تمامًا عن خدمات الشركة لدرجة أنه يرغب في الحصول على حقوق حصرية، ألا وهو أمازون.

أمازون هي تكتل عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. امتلاكها لشبكة أقمار صناعية خاصة بها ليس ممكنًا فحسب، بل مرغوبًا فيه للغاية، لا سيما مع تطور مكانة الشركة، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في التجارة الإلكترونية.

أما بالنسبة لشركة غلوبال ستار، فهي شركة صغيرة نسبيًا مقارنة بطموحاتها، ومثل معظم الشركات الخاصة المشغلة للبنية التحتية المدارية، لا تزال غير مربحة. لذا، عليها أن تسعى إلى التخصص الدقيق للبقاء.

في عام 2025، زادت إيرادات شركة غلوبال ستار بنسبة 9% لتصل إلى 273 مليون دولار، وحسّنت صافي أرباحها، إلا أنها أنهت العام بخسارة صافية قدرها 8.7 مليون دولار. في الوقت نفسه، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 136.1 مليون دولار، ووصل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 50%.

مع ذلك، قد لا يكون الاستحواذ بالسهولة التي تتمناها أمازون، إذ يقف عملاق آخر في طريقها، ألا وهو شركة آبل. ففي عام 2022، أعلنت آبل عن استثمار 450 مليون دولار في البنية التحتية اللازمة لإطلاق ميزة الطوارئ SOS لأجهزة آيفون. ومع مرور الوقت، توسّع نطاق استخدام الأقمار الصناعية في أجهزة آبل ليشمل، بالإضافة إلى مكالمات الطوارئ طلبًا للمساعدة، رسائل مختارة، وخدمات المساعدة على الطريق، ومشاركة الموقع خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول وشبكات الواي فاي.

ويُظهر ملف رسمي مُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن آبل، بصفتها "عميلًا"، وافقت على تمويل توسيع شبكة MSS الجديدة التابعة لشركة غلوبال ستار. ويتضمن ذلك دفعة مُسبقة مقابل حصة 20% من الفئة B في شركة ذات غرض خاص، هي غلوبال ستار SPE. تحتفظ شركة غلوبال ستار بالسيطرة على إدارة هذه المركبة، ولكن

من المتوقع أيضًا أن تخصص 85% من سعة شبكتها، الحالية والجديدة، لخدمات شركة آبل.

لهذا السبب، فإن قصة أمازون أكثر تعقيدًا مما يوحي به العنوان الرئيسي حول الاستحواذ المحتمل. فقد ذكرت رويترز أن أحد تعقيدات المفاوضات يكمن تحديدًا في مشاركة آبل وضرورة إجراء مناقشات بين أمازون وآبل.

يبقى مستقبل الشركة غامضًا. قد لا تتم عملية الاستحواذ؛ وقد يتوصل عملاقا السوق إلى اتفاق؛ أو قد نشهد صراعًا بين عملاقين للسيطرة على مجال جديد، وهو الفضاء.