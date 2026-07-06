غولدمان ساكس تزداد تشاؤماً بشأن الين 📉

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تحتفظ صناديق التحوط بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2017.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

تشير أسواق الخيارات إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول يونيو من العام المقبل.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

ووفقاً لاستطلاع بلومبيرغ، تُعد غولدمان ساكس الآن من بين أكثر المؤسسات تشاؤماً بشأن العملة اليابانية.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

لا يزال الين قريباً من أضعف مستوياته في أربعة عقود، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حالياً عند حوالي 162.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

كما رفعت البنك توقعاتها لمدة 3 أشهر من 160 إلى 162، وهدفها لمدة 6 أشهر من 158 إلى 163.

رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل ملحوظ، لتصبح بذلك من أكثر بنوك الاستثمار تشاؤماً بشأن العملة اليابانية. ويتوقع محللو البنك الآن ارتفاع سعر الصرف من هدفهم السابق لمدة 12 شهراً، والذي كان يتراوح بين 155 و165 يناً للدولار الأمريكي، وهو ما سيمثل أضعف مستوى للين منذ عام 1986، أي قبل نحو 40 عاماً.

بحسب كارين رايشغوت فيشمان، استراتيجية العملات الأجنبية في غولدمان ساكس، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع البنك إلى تعديل توقعاته:

استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية،

وتزايد الضغوط المالية في اليابان،

وتيرة رفع أسعار الفائدة التدريجية للغاية من قبل بنك اليابان.

في الوقت نفسه، تُقر غولدمان ساكس بأن الين يبدو بالفعل مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بشكل ملحوظ استنادًا إلى نماذج التقييم الأساسية لديها. ومع ذلك، فإن هذا وحده لا يكفي لتحفيز انتعاش مستدام. ويرى البنك أن الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب اختلاف السياسات النقدية، لا يزال يصب بقوة في مصلحة الدولار الأمريكي.

تظل عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة محركًا رئيسيًا

لا تزال غولدمان ساكس تُفضل استخدام الين كعملة التمويل المفضلة لعمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة.

الاستراتيجية واضحة:

يقترض المستثمرون الين بتكلفة منخفضة،

ثم يبيعونه في سوق الصرف الأجنبي،

ويستثمرون العائدات في أصول ذات عائد أعلى، مثل سندات الخزانة الأمريكية أو عملات الأسواق الناشئة.

طالما حافظ بنك اليابان على ظروف مالية ميسرة نسبيًا، فمن المرجح أن تظل عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة جذابة، مما يزيد من الضغط على الين نحو الانخفاض.

هل تستطيع اليابان وقف ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني؟

لا تزال غولدمان ساكس متشككة في فعالية التدخلات النقدية المستقبلية.

على الرغم من أن وزارة المالية اليابانية قد أشارت إلى أن التدخلات المستقبلية قد تصبح أقل قابلية للتنبؤ، إلا أن البنك يعتقد أن عمليات شراء الين المباشرة لن تُحدث على الأرجح سوى تصحيح مؤقت.

ما لم يحدث انخفاض ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أو تشديد بنك اليابان لسياساته النقدية، أو تضييق كبير في فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، فمن المرجح أن تبقى العوامل الأساسية التي تُضعف الين قائمة.

تُسعّر الأسواق بشكل متزايد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند مستوى 165. ومن أبرز جوانب توقعات غولدمان ساكس مدى توافقها مع توجهات السوق العامة.

الوضع الحالي:

تحتفظ صناديق التحوّط بأكبر مراكز بيع صافية للين منذ ثماني سنوات،

وتشير مشتقات العملات الأجنبية إلى احتمال بنسبة 72% تقريبًا لوصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 165 بحلول منتصف العام المقبل،

وينظر عدد متزايد من المستثمرين إلى بيع الين على المكشوف باعتباره أحد أكثر الصفقات رواجًا في أسواق العملات العالمية.

في حين يعزز هذا الاتجاه الصعودي السائد، فإنه يزيد أيضًا من مخاطر حدوث تصحيحات حادة في حال تغيرت التوقعات بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو بنك اليابان بشكل غير متوقع.

ما الذي قد يغير التوقعات؟

سيكون الحدث الرئيسي على المدى القريب هو صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

سيركز المستثمرون بشكل أساسي على:

الإشارات المتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،

اتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية،

قرارات السياسة النقدية القادمة لبنك اليابان،

واحتمالية تدخل السلطات اليابانية.

قد يؤدي محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى تعزيز الدولار الأمريكي بشكل أكبر، مما يضغط مجددًا على كل من الين واليورو. في المقابل، قد تؤدي البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يوفر راحة مؤقتة للعملات غير الدولارية.

التحليل الفني لUSD/JPY (يوم واحد)

لا يزال USD/JPY في اتجاه صعودي قوي، ويستمر تداوله ضمن قناة سعرية صاعدة واضحة المعالم. يقع الحد السفلي للقناة حاليًا بالقرب من 158، وهو مستوى تم اختباره آخر مرة في مايو. على المدى القريب، تُلاحظ مقاومة عند مستوى 162.8، والذي يتوافق مع أعلى مستويات الزوج الأخيرة. قد يؤدي اختراق هذا المستوى بشكل مستدام إلى تعزيز الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي الرفض إلى تراجع آخر نحو الحد السفلي للقناة الصاعدة. يُعد مستوى 165 حاليًا على الأرجح أقوى منطقة مقاومة.

المصدر: xStation5