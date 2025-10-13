اقرأ أكثر
جولدمان ساكس يعزز الثقة بأسهم إستي لودر 💡

  • استي لودر هي شركة عالمية لتصنيع مستحضرات التجميل الفاخرة والعطور ومنتجات العناية بالبشرة، وهي معروفة بعلامات تجارية مثل استي لودر وماك وكلينيك ولا مير، وهي أيقونات صناعة التجميل.

تشهد أسهم إستي لودر (EL.US) ارتفاعًا واضحًا اليوم بعد أن رفعت جولدمان ساكس توصيتها من "محايد" إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف من 76 دولارًا أمريكيًا إلى 115 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن مستقبل الشركة. تُعدّ إستي لودر شركة عالمية رائدة في مجال مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة، حيث تُعتبر علاماتها التجارية مثل إستي لودر وماك وكلينيك ولا مير من العلامات الرائدة في صناعة التجميل.

يعكس التصنيف الجديد لجولدمان ساكس تحسنًا في ديناميكيات المبيعات في البر الرئيسي الصيني، حيث لوحظت زيادات متوسطة أحادية الرقم وانتعاش في حصص السوق في النصف الثاني من السنة المالية، بعد الانخفاضات السابقة. كما شكّلت عودة هاينان إلى النمو وتحسن مستويات المخزون في قطاع السياحة حافزًا مهمًا، مما خفّض الضغط على المخزونات.

يُشدد بنك الاستثمار أيضًا على اتجاهات التحسن في حصص إستي لودر السوقية في الولايات المتحدة الأمريكية، والأثر الإيجابي لإجراءات مجلس الإدارة على تحويل حركة المرور المتزايدة وكفاءة العمليات. ويُسهم التوسع المتوقع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 500 نقطة أساس بحلول عام 2028، بالإضافة إلى معدل انخفاض أبطأ من المتوقع في المبيعات، في تعزيز ثقة المستثمرين. كما تستثمر إستي لودر في إعادة التنظيم الجغرافي، وتنويع قنوات البيع (مثل أمازون)، وتطوير علامتها التجارية، مما يُمكّنها من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتغيرات في الأسواق الرئيسية. وبفضل ذلك، تُقدم الشركة نفسها كمستفيد من انتعاش السوق الصينية والإجراءات التصحيحية الفعالة، والتي يُترجمها المستثمرون اليوم إلى زيادة في تقييم أسهمها.

 

يواصل السهم انتعاشه الأكثر ديناميكية منذ عام 2022، كما هو موضح أعلاه فوق متوسطه المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا.

المصدر: xStation 

