جي بي مورجان، جولدمان ساكس، وسيتي جروب: نظرة عامة على القطاع والتحديات

قد تُشكّل التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ضغطًا على هوامش الفائدة الصافية، مما يستلزم المزيد من التنويع والاستثمار في قطاعات أعمال جديدة.

تتفوق أسهم البنوك باستمرار على مؤشرات السوق الرئيسية، على الرغم من عدم استفادتها المباشرة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

نمو قوي في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، مدفوعًا بانتعاش سوق الاندماج والاستحواذ، وخاصةً في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

حقق الربع الثالث من عام 2025 نتائج قوية لأكبر بنوك الاستثمار الأمريكية - جي بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب - والتي لم تتجاوز توقعات السوق فحسب، بل أكدت أيضًا على دورها الرئيسي في المشهد المالي العالمي. في ظل تزايد تقلبات الاقتصاد الكلي وعدم اليقين الجيوسياسي، أظهرت المؤسسات الثلاث مرونة وقدرة على التكيف، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات والأرباح.

ويُلفت الانتباه بشكل خاص إلى انتعاش سوق الاندماج والاستحواذ، والذي لعب دورًا مهمًا في أداء البنوك. شارك كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس بنشاط في بعض أكبر صفقات الربع، حيث قدما المشورة بشأن صفقات رئيسية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مدفوعة بارتفاع رسوم الاستشارات وعمولات الاكتتاب.

استفادت سيتي غروب، مع تركيزها بشكل أكبر على إعادة هيكلة عملياتها العالمية، من انتعاش أسواق رأس المال والمعاملات. وحقق البنك إيرادات قياسية على الرغم من أن بعض الأرباح تأثرت برسوم إعادة الهيكلة لمرة واحدة. بشكل عام، تشير نتائج الربع الثالث إلى استقرار وعودة النمو في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي واجه ضغوطًا تنظيمية وتقلبات في السوق وعدم يقين اقتصادي في السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه، تعكس احتياطيات خسائر القروض المرتفعة نهجًا حذرًا واستعدادًا للتعامل مع المخاطر المستقبلية المحتملة.

جي بي مورغان تشيس

اختتم جي بي مورغان تشيس الربع الثالث من عام 2025 بنتائج قوية للغاية، مؤكدًا ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الشاملة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 47.12 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بارتفاع النشاط في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية للأفراد. وبلغ صافي الدخل 14.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استفاد جي بي مورغان بوضوح من فرص السوق، متجاوزًا توقعات المحللين بمقدار 1.85 مليار دولار. وحققت إيرادات تداول قياسية - 3.33 مليار دولار في الأسهم و5.61 مليار دولار في الدخل الثابت والعملات والسلع - مدفوعةً بارتفاع تقلبات السوق وأحجام التداول.

بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 2.69 مليار دولار، مما يعكس انتعاش عمليات الدمج والاستحواذ، حيث قدم جي بي مورغان استشاراتٍ في صفقاتٍ رئيسية مثل استحواذ 3G Capital على Skechers واندماجٍ كبيرٍ في قطاع الطاقة، مما عزز مكانته في الخدمات المصرفية للشركات.

بلغت ربحية السهم 5.07 دولار، متجاوزةً بكثيرٍ تقديرات 4.74 دولار، مما أدى إلى عائدٍ على حقوق الملكية بنسبة 17%، مما يُمثل تحسنًا ملحوظًا في الكفاءة.

على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، حافظ جي بي مورغان على جودة محفظته، حيث انخفضت مخصصات خسائر القروض بمقدار 2.4 مليار دولار عن التوقعات، وبلغ صافي عمليات الشطب 2.59 مليار دولار بما يتماشى مع التوقعات.

في الميزانية العمومية، بلغ إجمالي الودائع 2.55 تريليون دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من التقديرات، بينما ارتفعت القروض إلى 1.44 تريليون دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات، مما يشير إلى طلب قوي على القروض. وظلت نسبة رأس المال الأساسي (CET1) قوية عند 14.8%، وهي أقل بقليل من التقديرات.

أدار البنك السيولة بكفاءة، حيث بلغ النقد والمستحقات من البنوك 21.82 مليار دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى زيادة نشاط استخدام الأموال. وارتفعت المصروفات التشغيلية بشكل معتدل بنحو 4%، مما يعكس الاستثمارات في التكنولوجيا والأمن.

أكد بنك جي بي مورغان ستانلي مكانته كواحد من أكثر البنوك مرونة وكفاءة، حيث يتمتع بالقدرة على الاستفادة من تغيرات السوق الديناميكية مع الحفاظ على أساسيات قوية وإدارة المخاطر.

غولدمان ساكس

أعلنت غولدمان ساكس عن إيرادات للربع الثالث بلغت 15.18 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 14.16 مليار دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم 12.25 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من تقديرات 11.04 دولار أمريكي، مما يُبرز ربحية قوية.

حقق قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أداءً استثنائيًا، محققًا إيرادات بلغت 2.66 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.21 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بنشاط مكثف لعمليات الدمج والاستحواذ. قدمت جولدمان ساكس استشارات مالية في صفقات رئيسية، مثل استحواذ كبير على شركة أدوية عملاقة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وصفقة كبيرة في القطاع المالي، مما عزز ريادتها العالمية في عمليات الدمج والاستحواذ.

حقق قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق - الذي يغطي خدمات التداول وأسواق رأس المال - إيرادات بلغت 10.12 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التقديرات البالغة 9.40 مليار دولار أمريكي. وحقق تداول الأسهم 3.74 مليار دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من التوقعات، بينما ارتفع تداول صناديق الاستثمار المشتركة إلى 3.47 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التقديرات البالغة 3.18 مليار دولار أمريكي.

بلغ صافي دخل الفوائد 3.85 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات البالغة 2.87 مليار دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة إدارة دخل الفوائد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت الودائع بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 490 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى تنامي ثقة العملاء. كما نمت القروض إلى 222 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات. حافظت جولدمان ساكس على مركز مالي قوي وإدارة مخاطر قوية، مما عزز استقرار النتائج ونمو قيمة المساهمين.

سيتي جروب

أكدت سيتي جروب استقرار وضعها في الربع الثالث من عام 2025، محققةً إيرادات بلغت 22.09 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 21.11 مليار دولار أمريكي. وتجلى الأداء القوي بشكل خاص في قطاعي التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما عزز النتائج.

بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.17 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.05 مليار دولار أمريكي. وحققت مبيعات وتداول الأسهم 1.54 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.33 مليار دولار أمريكي متوقعة)، بينما بلغت مبيعات وتداول صناديق الاستثمار المشترك 4.02 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.74 مليار دولار أمريكي.

وكانت نتائج محفظة القروض إيجابية أيضًا: بلغ إجمالي القروض 733.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 728.15 مليار دولار أمريكي. وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة إلى 5.33 مليار دولار أمريكي (مقابل 5.25 مليار دولار أمريكي متوقعة)، وساهمت إدارة الثروات بمبلغ 2.16 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات بقليل.

وتفوق أداء قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأسواق بشكل ملحوظ، حيث حققا 2.13 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي متوقعة) و5.56 مليار دولار أمريكي (مقابل 5.07 مليار دولار أمريكي متوقعة)، على التوالي، مما يؤكد قوة حضور سيتي في السوق العالمية وخدمة عملائها من الشركات.

تُظهر نتائج هذه البنوك الأمريكية الكبرى في الربع الثالث من عام 2025 انتعاشًا واضحًا في السوق، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد نشاط عمليات الدمج والاستحواذ وإيرادات التداول القوية. وقد أدى ارتفاع أحجام صفقات التكنولوجيا والرعاية الصحية، على وجه الخصوص، إلى توليد رسوم استشارية وعمولات اكتتاب كبيرة، مما عزز أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية. في الوقت نفسه، يعكس دخل الفوائد القوي هيكلًا جيدًا للميزانية العمومية، وتوفر قاعدة الودائع المستقرة أمانًا ماليًا.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أداء أسهم هذه البنوك لا يضاهي المكاسب المذهلة التي شهدتها قطاعات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها تتفوق باستمرار على مؤشرات السوق الرئيسية مثل ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500. وبينما لا تستفيد البنوك بشكل مباشر من طفرة الذكاء الاصطناعي، فإنها تستفيد بشكل غير مباشر من تحسن معنويات السوق بشكل عام وزيادة نشاط المستثمرين. إن استقرارها، وتنوع عملياتها، ونمو إيراداتها من الخدمات المصرفية الاستثمارية وقطاعات التداول يمنحها أفضلية على السوق الأوسع. وهذا يدل على أنه على الرغم من التحديات، يمكن للقطاع المصرفي الاستفادة بفعالية من الظروف الاقتصادية والاستثمارية المواتية لبناء أساس متين للنمو المستقبلي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة. ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في احتمال استمرار دورة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. فقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى ضغط هوامش الفائدة الصافية للبنوك، مما يحد من ربحية أنشطة الإقراض التقليدية. واستجابةً لذلك، من المرجح أن تحتاج البنوك إلى زيادة تنويع مصادر إيراداتها، والاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع خدماتها الاستشارية وخدمات إدارة الثروات.