جي بي مورغان وغولدمان ساكس: عملاقان بعد إعلان الأرباح

أعلنت شركتان رائدتان في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية عن أرباحهما اليوم قبل افتتاح جلسة التداول في السوق الأمريكية. وفي تداولات ما قبل السوق، انخفض سهم غولدمان ساكس تدريجيًا بنحو 1.5%، بينما ارتفع سهم مورغان ستانلي في البداية بأكثر من 1%، لكنه تراجع مع مرور الوقت.

مورغان ستانلي

تجاوزت الشركة توقعات المستثمرين من حيث ربحية السهم (2.68 دولار مقابل 2.41 دولار متوقعة) والإيرادات التي بلغت 17.9 مليار دولار مقارنة بـ 17.7 مليار دولار متوقعة. وبلغ صافي الدخل 4.4 مليار دولار.

يشير هذا إلى زيادة في الإيرادات مقارنة بالأرباع السابقة، وانخفاض طفيف في الأرباح. وكان أداء قطاعي التداول وإدارة رأس المال هو الأفضل. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية قدرها دولار واحد للسهم (دون تغيير عن الدفعتين السابقتين).

MS.US (D1)

المصدر: xStation5

غولدمان ساكس

حققت الشركة مفاجأة إيجابية كبيرة في الأرباح، حيث بلغ ربح السهم 14 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بتوقعات بلغت 11.6 دولارًا أمريكيًا، بزيادة ربع سنوية قدرها 15% تقريبًا. أما الإيرادات فكانت مخيبة للآمال، إذ بلغت 13.45 مليار دولار أمريكي مقارنةً بتوقعات بلغت 14.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10% تقريبًا مقارنةً بالربع السابق.

وكانت أبرز المفاجآت الإيجابية هي إيرادات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، حيث سجل كلا القطاعين نموًا سنويًا بنسبة 25%.

أما ما يثير القلق فهو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الرابع.

وقد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح من 4 دولارات أمريكية إلى 4.5 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

GS.US (D1)

المصدر: xStation5