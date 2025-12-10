حقبة جديدة لرقائق إنفيديا: مزيد من الأمان، ومزيد من التوتر

تُقدّم شركة إنفيديا ميزةً ثوريةً في رقائق بلاكويل، وهي نظامٌ للتحقق من الموقع يسمح للشركة بتحديد البلد الذي تعمل فيه معالجاتها، ويُساعد في منع التصدير غير القانوني إلى الدول المُقيّدة. تتوفر هذه الميزة كتحديث برمجي اختياري، وتستخدم بيانات قياس عن بُعد من وحدة معالجة الرسومات وآليات الحوسبة السرية، مما يُمكّن مُشغّلي مراكز البيانات من مُراقبة حالة رقائقهم. يتوافق هذا الحل مع التوقعات المُتزايدة من الإدارة الأمريكية بعد الكشف عن محاولات تهريب رقائق H100 وH200 بقيمة تزيد عن 160 مليون دولار إلى الصين، في انتهاكٍ للقيود المفروضة على التصدير.

من منظور السوق، يبدو قرار تطبيق التحقق من الموقع منطقيًا ومرغوبًا فيه. فهو يزيد من شفافية توزيع الأجهزة المتطورة، ويعزز الرقابة على الصادرات، ويقلل من مخاطر النقل غير المنضبط للمعالجات المتقدمة. وقد تنظر الأسواق إلى هذا كعامل استقرار لسلسلة التوريد، وإجراء يحد من المخاطر التنظيمية المحتملة.

في الوقت نفسه، لطالما أعربت دول مثل الصين عن اعتراضها على هذه الآليات. وتزعم السلطات في بكين أن خصائص المراقبة قد تتيح فرصًا للمؤسسات الحكومية الأمريكية لجمع البيانات، وأن العناصر التي تُمكّن من التحكم الخارجي بالأجهزة قد تكون، من وجهة نظرهم، مُدمجة بعمق في شفرة البرمجيات. هذه الادعاءات غير مؤكدة، لكنها لا تزال جزءًا ثابتًا من الخطاب الصيني بشأن التقنيات الأمريكية، وتؤثر على حذر الجهات التنظيمية والشركات المحلية. هذا التوتر بين متطلبات الأمن والشكوك الجيوسياسية قد يُؤثر على قرارات الشراء ومستوى قبول تقنية Nvidia في السوق الصينية.

في غضون ذلك، سمحت الإدارة الأمريكية لشركة Nvidia ببيع رقائق H200 القديمة إلى الصين، مما قد يُعيد فتح الوصول إلى أحد أكبر أسواق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالنسبة لشركة NVIDIA، يُمثل هذا حافزًا واضحًا قد يُعزز الإيرادات على المدى القريب والمتوسط، ويُخفف بعض الضغوط الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على تقييم الشركة في السنوات الأخيرة. تُتيح هذه الخطوة لشركة NVIDIA فرصة استعادة أجزاء من السوق التي خسرتها سابقًا بسبب قيود التصدير.

مع ذلك، فإن الوضع أكثر تعقيدًا مما يبدو. قد لا ترضى الصين تمامًا بالاكتفاء بالوصول إلى الرقائق القديمة، وقد تُقيّد أو تمنع تمامًا شراء الشركات المحلية لأحدث منتجات NVIDIA. إضافةً إلى ذلك، قد يُثير إدخال ميزات المراقبة في الرقائق الجديدة مزيدًا من الضغوط السياسية من الجهات التنظيمية الصينية. على المدى البعيد، ستكون استجابة السوق الصينية لهذه الضمانات الجديدة، وللقيود المفروضة على الوصول إلى رقائق الجيل التالي، عاملًا حاسمًا في تحديد إمكانات مبيعات NVIDIA في المنطقة.

ونتيجةً لذلك، ينظر السوق إلى نظام التحقق الجديد كخطوة نحو مزيد من الاستقرار والأمان في تصدير التكنولوجيا المتقدمة، بينما تعتبره بعض الدول المتلقية، ولا سيما الصين، أداةً محتملةً للرقابة الخارجية. هذا التوتر المتزايد بين المتطلبات التنظيمية والحساسيات الجيوسياسية يخلق بيئةً قد تؤثر على ديناميكيات الطلب المستقبلية والقرارات المتعلقة باستخدام رقائق إنفيديا في أكثر قطاعات السوق حساسية.