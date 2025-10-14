حققت AMD مكاسب بنسبة 3% بفضل إعلانها عن دمج معالجات Oracle

أعلن قسم البنية التحتية السحابية في شركة أوراكل (ORCL.US) عن عزمه نشر 50,000 وحدة معالجة رسومية من AMD (AMD.US) بدءًا من النصف الثاني من عام 2026 كبديل لحلول Nvidia لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يُشير هذا إلى اشتداد المنافسة في سوق وحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي، حيث لطالما هيمنت Nvidia على السوق، حيث استُخدمت رقائقها، من بين أمور أخرى، لتطوير ChatGPT، وتستحوذ على أكثر من 90% من حصة السوق في سوق مراكز البيانات. بالنسبة لشركة أوراكل، سيتم دمج رقائق AMD Instinct MI450 من الجيل التالي في بنيتها التحتية السحابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في مجال الاستدلال، الذي تُبرزه أوراكل كمجال رئيسي لاعتماد العملاء للرقائق الجديدة.

كان لهذا الإعلان تأثير فوري على سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهم AMD بنسبة 3.07% في تداولات ما قبل السوق في وول ستريت. وبشكل أعم، شهد السوق تحولًا واضحًا في تفضيلات الاستثمار في البنية التحتية نحو حلول الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة. وقد وقعت شركة OpenAI نفسها، والتي كانت مرتبطة بشكل وثيق مع Nvidia حتى وقت قريب، اتفاقية جديدة متعددة السنوات لشرائح AMD (سعة 6 جيجاوات على مدى عدة سنوات)، والتي، إذا تم تنفيذها بالكامل، يمكن أن تترجم إلى امتلاك OpenAI لما يصل إلى 10٪ من أسهم AMD.

مع مكاسب اليوم قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، لا تزال أسهم الشركة قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية. المصدر: xStation