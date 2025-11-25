انخفاض أسهم Nvidia بنسبة 4٪ مع تحول Meta Platforms إلى شرائح الذكاء الاصطناعي من Google 📉

سجلت أسهم Nvidia (NVDA.US) خسارة قبل السوق الأمريكية بنسبة 4% تقريبًا وسط احتمال أن تحول Meta جزءًا من استراتيجيتها المستقبلية لشرائح الذكاء الاصطناعي إلى Google، مع الأخذ في الاعتبار وحدات TPU من Google لمراكز البيانات الخاصة بها بدءًا من عام 2027 - وهي ضربة محتملة طويلة الأجل لطلب Nvidia. يضيف هذا الموقف إلى الجدل الأوسع حول تقييمات التكنولوجيا الممتدة و"فقاعة الذكاء الاصطناعي" المحتملة، مع كون Nvidia في قلب تلك المناقشة. العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مستقرة تقريبًا لأن الأداء القوي لشركة Alphabet (GOOGL.US) يوازن بين المشاعر الضعيفة تجاه Nvidia.
- يمكن لشركة Meta أيضًا استئجار وحدات TPU من Google في وقت مبكر من العام المقبل، مما يشير إلى اهتمامها بتنويع استثماراتها بعيدًا عن وحدات معالجة الرسومات من Nvidia في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
- يُظهر انخفاض أسهم Nvidia حساسية المستثمرين لأي علامات على ضعف الهيمنة أو تنويع العملاء.
- ارتفعت أسهم Alphabet بأكثر من 4%، مدعومة بالتوقعات بأن اعتماد وحدات TPU قد يعزز النظام البيئي لأجهزة Google السحابية والذكاء الاصطناعي.
- تكتسب معالجات جوجل TPU، المصممة بالتعاون مع برودكوم، مصداقية متزايدة؛ كما ارتفعت أسهم برودكوم عقب هذه الأخبار.
- يرغب مطورو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تنويع موردي الرقائق، مما يقلل الاعتماد على إنفيديا بسبب النقص والأسعار وقيود العرض.
- لا تزال إنفيديا الشركة الرائدة بلا منازع في السوق، لكن السيليكون المخصص من جوجل يمثل ضغطًا تنافسيًا متزايدًا في سوق أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي.
- تُعد ميتا من أكبر المنفقين على الذكاء الاصطناعي في العالم، مع إنفاق رأسمالي متوقع يتراوح بين 70 و72 مليار دولار هذا العام، مما يجعل أي تحول في الموردين ذا أهمية لقطاع أشباه الموصلات.
بالنظر إلى الرسم البياني لسهم NVDA.US، يمكننا أن نرى أن الأسهم لا تزال دون منطقة مقاومة EMA50، في حين أن نموذج الرأس والكتفين الهبوطي يتشكل على الأرجح. قد يشير الانخفاض إلى ما دون مستوى 160 دولارًا أمريكيًا إلى مزيد من الضغط على سهم NVDA. وتشير تقديرات وول ستريت إلى أن تحول منصة ميتا من NVDA إلى جوجل قد يؤدي إلى خسارة طلبات بقيمة 180 مليار دولار من إنفيديا على المدى الطويل.
المصدر: xStation5
