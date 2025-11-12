حققت AMD مكاسب بنسبة 5% في فترة ما قبل التسويق وسط توقعات إيجابية لمستقبل أعمال الذكاء الاصطناعي 📈

حققت

و

مكاسب، بينما فقدت

حصتها السوقية في سوق المعالجات الدقيقة العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيانات من

. والآن، تهدف

إلى تحقيق 100 مليار دولار من إيرادات مراكز البيانات السنوية في غضون خمس سنوات، مدفوعة بتوسيع نطاق وجودها في سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي الذي تهيمن عليه

.