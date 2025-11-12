حققت AMD مكاسب بنسبة 5% في فترة ما قبل التسويق وسط توقعات إيجابية لمستقبل أعمال الذكاء الاصطناعي 📈

ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) بنحو 5% يوم الأربعاء بعد أن توقعت الرئيسة التنفيذية الدكتورة ليزا سو أن يصل سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال العرض التقديمي ليوم المحللين للشركة. ووصفت سو الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي بأنه "أسرع من أي شيء رأيناه من قبل"، موضحةً خططًا لزيادة إيرادات مراكز بيانات AMD إلى عشرات المليارات بحلول عام 2027 من خلال وحدات معالجة الرسومات الجديدة وأنظمة Helios على نطاق الرفوف. كما أدى صعود AMD وأسهم الذكاء الاصطناعي ذات الصلة إلى تحسين المعنويات حول ناسداك؛ حيث ارتفع مؤشر US100 بنحو 0.5%.
- حققت AMD وARM مكاسب، بينما فقدت Intel حصتها السوقية في سوق المعالجات الدقيقة العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيانات من Mercury Research. والآن، تهدف AMD إلى تحقيق 100 مليار دولار من إيرادات مراكز البيانات السنوية في غضون خمس سنوات، مدفوعة بتوسيع نطاق وجودها في سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي الذي تهيمن عليه Nvidia.
- على الرغم من تفوق إنفيديا الساحق، أشار مورغان ستانلي إلى أن نجاح AMD سيعتمد على تفوقها على إنفيديا في المقاييس الأكثر أهمية للعملاء، مثل الكفاءة والقوة وعائد الاستثمار. وتخطط AMD لتحدي إنفيديا من خلال الجيل التالي من مُسرّعات MI400 وأنظمة رفوف Helios، والمتوقع طرحها في عام 2026.
تراهن AMD على المستقبل
- توقع المدير المالي، جان هو، أنه على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تتوقع AMD ما يلي:
- نموًا سنويًا بنسبة 35% في جميع أنحاء الشركة،
- نموًا سنويًا بنسبة 60% في إيرادات مراكز البيانات،
- وارتفاع ربحية السهم الواحد إلى 20 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة الزمنية (مقابل 2.68 دولارًا أمريكيًا متوقعة في عام 2025، وفقًا لـ LSEG).
- تتوقع AMD هوامش ربح إجمالية تتراوح بين 55% و58%، وهي نسبة أعلى من بعض توقعات وول ستريت.
- أبرزت AMD الزخم في كل من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، مشيرةً إلى:
- يتم الآن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Instinct في 7 من أكبر 10 شركات للذكاء الاصطناعي،
- تستحوذ معالجات EPYC على ما يقرب من 40% من إيرادات وحدات المعالجة المركزية للخوادم عالميًا.
- من المتوقع أن تُسرّع المنتجات القادمة، مثل وحدة معالجة الرسومات MI450 وحلول رفوف Helios، عمليات نشر الحوسبة السحابية وتوسيع حصتها السوقية في الفترة 2026-2027.
- كما أعلنت AMD عن نجاحات في مجال التصميم المخصص في قطاعات الطيران والدفاع والاتصالات، ومن المقرر أن يتم توسيع نطاقها في عام 2026 وما بعده، مما يدعم مسار نمو الذكاء الاصطناعي على مدى عدة سنوات.
- ارتفع إجمالي شحنات الوحدات بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا المتوسط الموسمي البالغ 2.4%، بفضل زيادة المبيعات في كل من قطاعي معالجات الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- انخفضت حصة Intel بمقدار 157 نقطة أساس (-1.57%) لتصل إلى 64.2%، مواصلةً انخفاضها على مدى عدة فصول.
- ارتفعت حصة AMD بمقدار 108 نقاط أساس (+1.08%) لتصل إلى 22.1%، مما يعكس الطلب القوي على معالجات Ryzen وEPYC.
- ارتفعت مبيعات وحدات المعالجة المركزية (CPU) القائمة على معالجات ARM بمقدار 49 نقطة أساس (+0.49%)، لتصل إلى 13.7% من إجمالي الوحدات، وهو أعلى مستوى لها حتى الآن.
- تؤكد هذه البيانات اشتداد المنافسة في سوق وحدات المعالجة المركزية، حيث تُضعف AMD وARM باستمرار هيمنة Intel الراسخة في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات.
الأرباح الأخيرة لشركة AMD
نتائج الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ فاقت التوقعات:
- ربحية السهم: ١.٢٠ دولار أمريكي (مقارنةً بتوقعات ١.١٢ دولار أمريكي)
- الإيرادات: ٩.٢٥ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٣٦٪ على أساس سنوي)، وهو رقم قياسي.
- مبيعات مراكز البيانات: ٤.٣ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٢٢٪ على أساس سنوي).
- توقعات إيرادات الربع الرابع من عام ٢٠٢٥: ٩.٣-٩.٩ مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات (٩.١٧ مليار دولار أمريكي).
- وصفت الرئيسة التنفيذية ليزا سو هذه النتائج بأنها "خطوة واضحة في مسار نمونا"، مدفوعةً بتزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي وريادة الحوسبة.
- على الرغم من الأسس القوية، انخفضت أسهم الشركة بنسبة ١٪ تقريبًا بعد إغلاق التداول بسبب مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة تزيد عن ١٠٠٪ منذ بداية العام.
أداء السهم: ارتفعت أسهم AMD بنسبة 97% حتى تاريخه، وحققت مكاسب بنسبة 16% منذ 6 أكتوبر، عندما وقعت الشركة شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع OpenAI. أشاد المستثمرون بتوقعات النمو الجريئة، على الرغم من تحذير البعض من مخاطر التنفيذ، وضغوط سلسلة التوريد، والتشبع المحتمل في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم. سيراقب المستثمرون ما إذا كانت AMD قادرة على تحويل زخم المنتج القوي إلى ربحية مستدامة وسط المنافسة المتزايدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Nvidia وIntel وصانعي الرقائق المخصصة مثل Broadcom.
