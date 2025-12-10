حققت Nvidia مكاسب طفيفة بفضل الطلبات المحتملة من شركتي ByteDance و Alibaba 📈

سارعت شركتا بايت دانس وعلي بابا إلى الاستفسار عن رقائق H200 من إنفيديا بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى السماح بالتصدير إلى الصين. تُعدّ هذه أول إشارة حقيقية على رغبة المنصات الصينية الرائدة في العودة إلى منظومة إنفيديا.
- تستعد الشركتان لطلبيات ضخمة، رهناً بموافقة بكين، لكنهما تُعربان بالفعل عن مخاوفهما بشأن توافر الإمدادات. لا تزال رقائق H200 محدودة للغاية، حيث تُعطي إنفيديا الأولوية لرقائق بلاكويل وخط روبين القادم.
- تتفوق رقائق H200 بستة أضعاف تقريباً على رقائق H20 التي سُمح بها سابقاً، مما يُعيد تشكيل المشهد التنافسي في سوق تدريب الذكاء الاصطناعي في الصين. لا تزال الرقائق المحلية متأخرة في أحمال التدريب، مما يُبقي إنفيديا ذات أهمية استراتيجية بالغة.
- لم تُصدر بكين رداً رسمياً بعد على الموافقة على التصدير. تُضيف القيود الأخيرة المفروضة على شراء رقائق إنفيديا من قِبل مراكز البيانات المدعومة حكومياً وشركات التكنولوجيا الكبرى مزيداً من الغموض.
- طلبت الجهات التنظيمية الصينية من شركات من بينها علي بابا وبايت دانس وتينسنت تقييم طلبها المُحتمل على رقائق H200. من المتوقع صدور قرار من بكين قريبًا.
- على الرغم من التدقيق السياسي، أفادت تقارير بأن مؤسسات صينية، من جامعات مرموقة إلى منظمات مرتبطة بالدفاع، حاولت شراء وحدات H200 عبر قنوات السوق السوداء، مما يشير إلى طلب متزايد على الحوسبة عالية الأداء.
- تشير توقعات السوق إلى أن عمالقة التكنولوجيا الصينيين سيشترون وحدات H200 بهدوء. لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصين تعتمد على أجهزة Nvidia، ولا يزال الضغط التنافسي مع هواوي وكامبريكون في تدريب أعباء العمل كبيرًا.
- لا تزال سلسلة توريد Nvidia تعاني من قيود. إنتاج H200 لا يزال بكميات محدودة للغاية، وهو عامل قد يعيق نمو الإيرادات على المدى القريب حتى لو أعادت الصين فتح أبوابها كسوق قابلة للاستثمار.
- اتخذت وزارة الخارجية الصينية موقفًا محايدًا، قائلةً إن بلادها تُقدّر التعاون مع الولايات المتحدة، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
المصدر: xStation5
ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟
الولايات المتحدة: التقييمات وسط موجة إلغاء القيود التنظيمية
مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.5%، وسهم لوفتهانزا يرتفع بنسبة تقارب 5% بعد توصية كيبلر.
أسهم شركة برودكوم تنخفض بنسبة 5% رغم الأرباح القوية والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي 🗽