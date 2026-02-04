حققت شركة AMD إيرادات قياسية. هل تؤكد الشركة مكانتها الرائدة؟

أعلنت شركة AMD، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المعالجات وبطاقات الرسومات، اليوم عن نتائجها للربع الرابع من عام 2025، والتي يمكن وصفها بكلمة واحدة: مبهرة، على الرغم من تباين ردود فعل السوق. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات المحللين فحسب، بل أثبتت أيضاً أن رقائقها تُصنّف ضمن الأفضل أداءً وابتكاراً. اختتمت AMD العام بإيرادات قياسية تجاوزت 10.27 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير وحده، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 9.65 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.53 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 1.32 دولار أمريكي، مما يُظهر أن الشركة لا تنمو بسرعة فحسب، بل تحافظ أيضاً على ربحية قوية مع توسيع نطاق أعمالها.

يؤكد هذا أن معالجات AMD من طراز EPYC وRyzen، بالإضافة إلى مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، تُعدّ من الطراز العالمي. وتجذب منتجات الشركة طلباً متزايداً في كلٍ من قطاع الحوسبة الشخصية ومراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يُظهر هذا بوضوح أن AMD تجمع بفعالية بين الابتكار والكفاءة التشغيلية، مما يرسخ مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الرقائق الإلكترونية العالمي.

وتشير نتائج AMD الفصلية إلى أن الشركة تختتم العام بزخم قوي. وتؤكد الإدارة أن نمو الإيرادات والأرباح مدفوع بتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي، وزيادة المبيعات في مجال الحوسبة عالية الأداء والألعاب، ونمو حجم عملياتها في مراكز البيانات. ورغم أن السوق كانت تتوقع توقعات أعلى، إلا أن AMD تُظهر أنها لا تزال ترى إمكانات كبيرة لمزيد من النمو، مما يرسل إشارة واضحة للمستثمرين بأن الشركة لا تزال من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

يؤكد الرسم البياني للأداء الفصلي اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في الإيرادات وتحسنًا تدريجيًا في هوامش التشغيل وصافي الربح. ورغم ارتفاع الهوامش، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية، إلا أنها لا تزال معتدلة نسبيًا. ويتمثل التحدي الرئيسي للشركة في زيادة هذه الهوامش بشكل ملحوظ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الربحية وقيمة المساهمين بشكل كبير.

النتائج المالية الرئيسية - الربع الرابع 2025

قطاع مراكز البيانات: 5.38 مليار دولار أمريكي (+39% على أساس سنوي)

قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة: 3.10 مليار دولار أمريكي (+34% على أساس سنوي)

قطاع الألعاب: 843 مليون دولار أمريكي (+50% على أساس سنوي)

يُظهر النمو المرتفع في الإيرادات والأرباح أن منتجات AMD تشهد طلبًا متزايدًا في كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 57% (مقابل 54% في العام السابق)، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي 28% (مقابل 26% في العام السابق)، مما يعكس كفاءة عالية في التكاليف والقدرة على الحفاظ على الربحية مع توسيع الحصة السوقية.

أبرز النتائج المالية الأخرى للربع الرابع من عام ٢٠٢٥:

الإيرادات الموحدة: ١٠.٢٧ مليار دولار أمريكي (+٣٤٪ على أساس سنوي)

الربح التشغيلي: ٢.٨٥ مليار دولار أمريكي (+٤١٪ على أساس سنوي)

ربحية السهم المعدلة: ١.٥٣ دولار أمريكي (+٤٠٪ على أساس سنوي)

النفقات الرأسمالية: ٢٢٢ مليون دولار أمريكي (+٦.٧٪ على أساس سنوي)

الإنفاق على البحث والتطوير: ٢.٣٣ مليار دولار أمريكي (+٣٦٪ على أساس سنوي)

التوقعات المستقبلية للربع الأول من عام ٢٠٢٦

الإيرادات: ٩٫٥ - ١٠٫١ مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: ٥٥٪ تقريبًا

استمرار الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي

قطاعات الأعمال

مراكز البيانات: ساهم الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي ومعالجات EPYC في زيادة الإيرادات بنسبة 39% لتصل إلى 5.38 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 4.97 مليار دولار أمريكي. وتستحوذ AMD على حصة أكبر في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها لا تزال متأخرة عن شركة NVIDIA الرائدة.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة: بلغ حجم هذا القطاع 3.10 مليار دولار أمريكي (+34% على أساس سنوي). وتحافظ منتجات Ryzen على مكانتها القوية في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتجارية، محققةً إيرادات مستقرة مع تحسن هوامش الربح.

الألعاب: بلغ إجمالي إيرادات الألعاب 843 مليون دولار أمريكي (+50% على أساس سنوي). وعلى الرغم من أنها أقل بقليل من توقعات المحللين (855.3 مليون دولار أمريكي)، إلا أن اتجاه النمو يُظهر أن رقائق الرسومات من AMD لا تزال جذابة للاعبين ومصنعي أجهزة الألعاب، مما يدعم توسع هوامش الربح في قطاع الأجهزة المتطورة.

تُبرز البيانات المالية زيادة التدفقات النقدية وتحسن العائد على رأس المال المستثمر. والجدير بالذكر أن متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال للشركة ظل مستقرًا، مما يعكس الإدارة المالية الفعالة خلال فترة النمو الديناميكي.

التوقعات والتوقعات المستقبلية

تتوقع AMD أن تتراوح إيراداتها للربع الأول من عام 2026 بين 9.5 و10.1 مليار دولار أمريكي، ما يمثل استمرارًا للنمو السنوي برقمين. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 55%، مع نفقات رأسمالية مُخطط لها بقيمة 222 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من أن التوقعات تجاوزت متوسط ​​توقعات المحللين (9.39 مليار دولار أمريكي)، إلا أنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات السوق الأكثر تفاؤلًا، مما أدى إلى انخفاض قصير الأجل في سعر السهم، وأبرز حساسية أسهم الشركات ذات نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة حتى لأدنى انحراف عن التوقعات.

تؤكد الإدارة أن AMD على أتم الاستعداد لمزيد من التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج رقائق الحوسبة عالية الأداء. من المتوقع أن تُعزز معالجات EPYC الجديدة ومُسرّعات MI325 في النصف الثاني من العام مبيعات مراكز البيانات، وأن تدفع نمو الإيرادات في الأسواق الرئيسية، بما فيها الصين.

نظرة مستقبلية

تؤكد نتائج AMD القياسية للربع الرابع من عام 2025 أن الشركة تنمو بوتيرة مُذهلة، وأن منتجاتها تُصنف من بين الأفضل في السوق. تجاوز نمو الإيرادات والأرباح التوقعات، ويُشير رفع التوقعات للربع القادم إلى أن الإدارة ترى إمكانات كبيرة لمزيد من النمو.

مع ذلك، لا يزال السوق حساسًا للتقييمات المرتفعة. يُشير مُضاعف الربحية المرتفع لشركة AMD إلى تسعير مثالي تقريبًا، وأي شيء "جيد فقط، وليس ممتازًا" قد يُؤدي إلى تصحيحات قصيرة الأجل. يُوضح انخفاض سعر السهم بعد الإعلان عن الأرباح أن المستثمرين لا يتفاعلون مع الأرقام فحسب، بل أيضًا مع مدى مُطابقة الشركة لتوقعات السوق بشأن وتيرة النمو.

على المدى الطويل، تظل أساسيات AMD قوية للغاية: تطوير القطاعات الاستراتيجية (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة عالية الأداء، مراكز البيانات)، والحفاظ على هوامش ربح عالية وسط الطلب المتزايد، والاستثمار في معالجات ومسرعات الجيل التالي، تشير إلى أن السهم لديه إمكانات لمزيد من النمو، مع كون الاضطرابات الحالية على الأرجح تصحيحًا قصير الأجل أكثر من كونها إشارة إلى مشاكل هيكلية.

أهم النقاط الرئيسية