حققت شركة J.B. Hunt مكاسب بنسبة 18% بعد نتائج ربع سنوية قوية 🚀

أصدرت شركة جيه بي هانت أرباحها للربع الثالث من عام 2025 أمس بعد إغلاق السوق. كان أداء الربع جيدًا رغم استقرار الإيرادات، التي استقرت عند 3.05 مليار دولار أمريكي. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 242.7 مليون دولار أمريكي، وارتفعت أرباح السهم الواحد بنسبة 18% لتصل إلى 1.76 دولار أمريكي. وقد تعززت النتائج بفضل خفض التكاليف الهيكلية، وتحسين الإنتاجية، وانخفاض تكاليف النقل الخارجي، والتي قابلها جزئيًا ارتفاع أجور السائقين ونفقات المعدات.

أكدت الرئيسة التنفيذية شيلي سيمبسون ثقتها في استراتيجية الشركة طويلة الأجل القائمة على التميز التشغيلي والسلامة والانضباط المستمر في التكاليف.

المقاييس المالية الرئيسية

الإيرادات: 3.05 مليار دولار أمريكي (≈ استقرار على أساس سنوي)

الدخل التشغيلي: 242.7 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي)

ربحية السهم: 1.76 دولار أمريكي (مقابل 1.49 دولار أمريكي؛ زيادة بنسبة 18%)

جي بي آي (النقل متعدد الوسائط): إيرادات 1.52 مليار دولار أمريكي (انخفاض بنسبة 2%)؛ دخل التشغيل 125.0 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 12%)؛ حجم الشحن -1% (شرق -6%)، ترانسكون -6%؛ الإيرادات/الحمولة -1%

دي سي إس (خدمات العقود المخصصة): إيرادات 864 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 2%)؛ دخل التشغيل 104.3 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 9%)؛ الإنتاجية -3%؛ عدد الشاحنات -1%؛ نسبة الاحتفاظ بالموظفين ~95%

إي سي إس (حلول السعة المتكاملة): إيرادات 276 مليون دولار أمريكي (انخفاض بنسبة 1%)؛ دخل التشغيل (0.8) مليون دولار أمريكي (تحسن من (3.3) مليون دولار أمريكي)؛ حجم العمل -8%؛ الإيرادات/الحمولة -9%؛ هامش الربح الإجمالي 15.0% (من 17.9%)؛ قاعدة شركات النقل -13%

خدمات الميل الأخير ( FMS ): إيرادات 206 مليون دولار (-5%)؛ دخل التشغيل 6.9 مليون دولار (-42%)

JBT (حمولة الشاحنات): إيرادات 190 مليون دولار (-10%)؛ دخل التشغيل 7.4 مليون دولار (-9%)؛ حمولات -14%؛ الإيرادات/الحمولة بدون الوقود -4%؛ دوران المقطورات -19%

كانت الاتجاهات في مختلف القطاعات متباينة، لكنها في تحسن، مدفوعةً بمكاسب الكفاءة. ولا تزال الإدارة تركز على توازن الشبكة (وخاصةً ترانسكون)، ونمو الإنتاجية، وضبط التكاليف.

خلال المؤتمر الصحفي، أكدت الإدارة على استراتيجية ثلاثية الركائز: التميز التشغيلي، وتوسيع نطاق الاستثمارات السابقة، وإصلاح هامش الربح.

يتقدم برنامج الشركة "لخفض تكلفة الخدمة" الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي على الجدول الزمني المحدد، حيث تم تحقيق أكثر من 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تتحقق معظم الوفورات في عام 2026.

يستمر تطبيق التكنولوجيا على نطاق واسع في جميع أنحاء الشركة. حتى الآن، تم نشر حوالي 50 عميل ذكاء اصطناعي:

٦٠٪ من مكالمات الشيكات الآلية مع شركات النقل

٧٣٪ قبول الطلبات الآلي

~٨٠٪ فوترة بدون لمس

~مليوني عرض أسعار ديناميكي سنويًا

في المجمل، قامت الشركة بأتمتة ما يقرب من ١٠٠,٠٠٠ ساعة عمل سنويًا.

التحديات

لا تزال الأجور والمزايا وتكاليف التأمين تُمثل أكبر تحديات التخطيط لعام ٢٠٢٦، ومن المرجح أن يحتاج القطاع إلى زيادات أحادية الرقم في الأسعار لاستعادة الربحية.

جيه. بي. هانت (JBHT.US)

ارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة ١٩٪ تقريبًا، محققًا بذلك أعلى مستوياته في فبراير.