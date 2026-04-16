حققت شركة TSMC أداءً قياسياً في الربع الأخير. ويساهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه النتائج وإعادة تشكيل الدورة بأكملها

بدأت شركة TSMC عام 2026 بربع سنوي قياسي، متجاوزةً توقعات المحللين بشكلٍ واضح، مع رفع توقعاتها للعام بأكمله. يُعدّ هذا مؤشراً قوياً على استمرار الطلب على الرقائق الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حتى في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر صعوبة.

لا يبدو هذا انتعاشاً دورياً عادياً. يُظهر التقرير أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُصبح أساساً للنمو في قطاع أشباه الموصلات بأكمله، وتتبوأ TSMC مكانةً مركزيةً فيه.

في الربع الأول، حققت الشركة صافي دخل بلغ حوالي 18.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 58% على أساس سنوي، من إيرادات بلغت 35.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تجاوزت الربحية التوقعات، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 66.2% وهامش الربح التشغيلي 58.1%.

أبرز المؤشرات المالية

الإيرادات: 35.9 مليار دولار أمريكي (+41% على أساس سنوي)

صافي الدخل: 18.2 مليار دولار أمريكي (+58% على أساس سنوي)

الدخل التشغيلي: حوالي 20.9 مليار دولار أمريكي (+62% على أساس سنوي)

هامش الربح الإجمالي: 66.2%

هامش الربح التشغيلي: 58.1%

توقعات إيرادات الربع الثاني: 39-40.2 مليار دولار أمريكي

نمو الإيرادات لعام 2026: أكثر من 30% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي

النفقات الرأسمالية لعام 2026: 52-56 مليار دولار أمريكي (الحد الأعلى للنطاق)

النمو أمرٌ مهم، لكن الجودة هي الأهم.

لا يقتصر الجانب الأهم في التقرير على معدل النمو فحسب، بل يشمل هيكلية النتائج.

تُظهر شركة TSMC تحويلًا قويًا للغاية للإيرادات إلى أرباح، مدفوعًا بهيمنتها على تقنيات التصنيع المتطورة وحصتها المتزايدة في رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تُعد من بين أكثر القطاعات ربحية في السوق اليوم.

هذا ليس تأثيرًا عابرًا، إذ يتجه مزيج الإيرادات نحو تقنيات تصنيع أكثر تطورًا وعقود طويلة الأجل، مما يُحسّن من وضوح الرؤية واستقرار هوامش الربح.

طلب قوي للغاية وقدرة إنتاجية محدودة. الخلاصة الرئيسية من التقرير واضحة: الطلب لا يزال يفوق العرض.

أشارت الإدارة صراحةً إلى طلب قوي للغاية على رقائق الذكاء الاصطناعي. تُطوّر الشركات العالمية الرائدة، مثل NVIDIA وAMD، رقائق متطورة باستمرار، مما يُحفّز الطلب بشكل مباشر على قدرة TSMC التصنيعية.

هذا التأثير هيكلي، فالسوق يعمل في ظل نقص في الرقائق المتطورة، حيث لم يعد القيد الرئيسي هو الطلب، بل القدرة على تلبيته. يُلاحظ الاتجاه نفسه لدى موردي المعدات مثل ASML.

تؤكد التوقعات القوية استمرار الزخم.

وتعزز التوقعات للربع الثاني هذه الصورة.

تتوقع TSMC إيرادات تتراوح بين 39 و40.2 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق، مع الحفاظ على هوامش ربح قوية للغاية. كما تتوقع الشركة نمو إيرادات عام 2026 بأكثر من 30% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي.

يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لأنه يُظهر أن الزخم الحالي ليس مؤقتًا، ومن المتوقع أن يظل الطلب قويًا في الأرباع القادمة.

يرتفع الإنفاق الرأسمالي لسبب وجيه.

يدعم هذا النمو استراتيجية استثمارية طموحة.

تخطط TSMC لإنفاق رأسمالي يتراوح بين 52 و56 مليار دولار، وهو الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة. وتعمل الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال مصانع جديدة، بما في ذلك مشاريع ضخمة في الولايات المتحدة، لمواكبة الطلب.

يمثل هذا تحولًا جوهريًا عن الدورات السابقة، حيث كان الطلب هو العامل المحدد. أما اليوم، فالقيد هو القدرة على زيادة الإنتاج.

توجد مخاطر، لكنها ثانوية مقارنةً بالطلب.

وتسلط الشركة الضوء على المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرات تقلبات العملة على الربحية.

وفي الوقت نفسه، لم تُبلغ الشركة عن أي اضطرابات كبيرة في إمدادات المواد أو الطاقة، مما يشير إلى استقرار العمليات. في هذه المرحلة، تبدو هذه المخاطر ثانوية مقارنةً بالطلب القوي للغاية.

الخلاصة: يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل هيكل الصناعة.

لا يقتصر الربع الأول من عام 2026 لشركة TSMC على تحقيق نتائج قوية فحسب، بل يُؤكد على تحول أعمق في صناعة أشباه الموصلات.

يُصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو، وليس مجرد عامل من بين عوامل أخرى. في هذا السياق، تتمتع TSMC بموقع متميز كشركة رائدة في تصنيع الرقائق الأكثر تطورًا في العالم.

إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تعمل الشركة في دورة تمتد لسنوات عديدة من الطلب القوي، والإيرادات المتزايدة، والربحية الثابتة. لن يكمن التحدي الأكبر في إيجاد عملاء، بل في مواكبة حجم طلباتهم.

المصدر: xStation5