هل أنقذت TSMC الأسواق من الانهيار

- الفضة ترتد من منطقة مقاومة مهمة
- ارتفاع النفط بدعم من التوترات الجيوسياسية
- هل يعود الدولار للتجاه الصعودي؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي
ملخص اليوم: البنوك وشركات التكنولوجيا تدفع المؤشرات للارتفاع 🏭 الصناعة الأمريكية تحافظ على قوتها
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (16.01.2026)
إفتتاح الأسواق الأمريكية : أرباح البنوك والصناديق تدعم التقييمات
ملخص منتصف النهار: تدفقات رأس المال إلى أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 💸🔎