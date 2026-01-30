هل انفجرت فقاعة المعادن الثمينة؟ انخفض سعر الفضة بأكثر من 33% في يوم واحد 🚨

يشهد الذهب والفضة انخفاضات غير مسبوقة، مسجلين بذلك أصعب يوم في تاريخ تداولهما الحديث. فقد الذهب بالفعل أكثر من 12% من قيمته، ليصل إلى 4716 دولارًا للأونصة. أما الفضة، فوضعها أسوأ، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى 34% لتصل إلى 76.5 دولارًا للأونصة، وهو أسوأ انخفاض يومي في تاريخ تداول هذه السلعة، متجاوزًا حتى انهيار الأخوين هانت الشهير في ثمانينيات القرن الماضي. خسر السوق ما يقارب 10 تريليونات دولار من قيمته السوقية في غضون 24 ساعة فقط، مما يشير بوضوح إلى انفجار فقاعة المضاربة التي كانت تتشكل خلال الأشهر القليلة الماضية من سوق صاعدة محمومة تغذيها مخاوف التضخم وعدم الاستقرار السياسي وعمليات الشراء الضخمة من قبل البنوك المركزية.

وعلى الرغم من هذا التصحيح الحاد، لا تزال المستويات الحالية مرتفعة تاريخيًا - فسعر الذهب عند 4716 لا يزال مرتفعًا بشكل لا يُصدق مقارنة بالسنوات السابقة. يشير المحللون إلى وجود دعم فني دون مستوى 4000، حيث قد يتدخل المستثمرون على المدى الطويل و"المستثمرون ذوو الخبرة" المستعدون للشراء عند انخفاض السعر. ينتظر السوق عدة عوامل محفزة حاسمة: قرارات ترامب بشأن إيران، وحكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وأول تصريحات علنية لكيفن وارش بصفته الرئيس المنتخب حديثًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تشير إلى اتجاه جديد للسياسة النقدية.

المصدر: xStation

يختبر سعر الفضة حاليًا مستوى الدعم طويل الأجل المحدد بمتوسط ​​الحركة الأساسي لمدة 50 يومًا.

المصدر: xStation