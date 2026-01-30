الفضة أقل من 100 دولار والذهب يتجاوزال 5000

يُرجّح ترشيح كيفن وارش لخلافة جيروم باول، ما يُشير بوضوح إلى أن الأسواق قد فهمت الأمر جيدًا: لقد ولّى عهد التوقعات المتساهلة للغاية. وبينما يُرضي اختياره أنصار الانضباط النقدي، فإنه يُنذر بسياسة نقدية أكثر تشددًا على المدى المتوسط. ويبقى أن نرى ما إذا كان دونالد ترامب سيندم على اختياره في حال رفض وارش التحوّل نحو خفض أسعار الفائدة. في المقابل، قد يكون دافع ترامب الرئيسي أقل ارتباطًا بسياسة أسعار الفائدة وأكثر ارتباطًا بتسوية خلاف شخصي مع باول.

1. استجابة الدولار: نهاية موجة البيع وعودة العوائد

كان مجرد تأكيد ترشيح وارش كمرشح أوفر حظًا كافيًا لوقف تراجع العملة الأمريكية.

انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد: ينتعش الدولار بقوة من أدنى مستوياته الأخيرة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. يُنظر إلى وارش على أنه مرشح "مُناسب للسوق"، ولكنه في الوقت نفسه أكثر تشددًا بشكل ملحوظ من منافسيه مثل هاسيت أو ريدر.

توقعات مُعاد ضبطها: يتوقع المستثمرون الآن تباطؤًا في وتيرة خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لطالما أكد وارش نفسه أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يركز على الماضي أكثر من استشرافه للاتجاهات المستقبلية.

رد فعل السوق: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فورًا عقب التقارير التي أفادت بأن إدارة ترامب قد حسمت ترشيح وارش. وتشهد المعادن النفيسة أكبر انخفاض لها منذ أشهر.

2. فصل جديد للاحتياطي الفيدرالي: بين جذوره المتشددة والضغوط السياسية

يُعرف كيفن وارش بموقفه المتشدد تجاه السياسة النقدية، والذي لطالما كان من أشد منتقدي السياسات النقدية المتساهلة للغاية.

انضباط قائم على البيانات: يشير ترشيحه إلى تحول نحو استراتيجية تعتمد على البيانات، تتسم بالحذر فيما يتعلق بتكلفة رأس المال، وإعطاء الأولوية لكبح التضخم بشكل مستدام.

تبديد مخاوف الاستقلالية: بصفته مرشحًا "مؤسسيًا"، يُطمئن وارش الأسواق التي تخشى خضوع البنك المركزي التام للبيت الأبيض. مع ذلك، يبقى الضغط السياسي خطرًا كامنًا، لا سيما في ظل مطالبات ترامب العلنية بخفض أسعار الفائدة.

3. التداعيات الاقتصادية والسوقية: شبح ارتفاع التكاليف

على المدى القصير: يؤدي انتعاش الدولار وارتفاع العوائد إلى تشديد الأوضاع المالية. وبينما يُسهم ذلك في مكافحة التضخم ويعزز مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن، فإنه يُلقي بظلاله على الصادرات الأمريكية واستقرار الأسواق الناشئة. كما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة.

على المدى المتوسط: قد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول إلى تباطؤ الطلب المحلي، وسوق الإسكان، والإنفاق الرأسمالي. وبينما يُساهم ذلك في استقرار مستويات الأسعار، فإنه يُشكل خطرًا على زخم النمو.

الأصول الخطرة تحت الضغط: بالنسبة لقطاع التكنولوجيا (النمو) والعملات المشفرة، فإن رؤية وارش متشائمة. فالسياسات الأكثر تشددًا تُترجم إلى انخفاض السيولة وارتفاع تكلفة رأس المال، وهما عاملان يُشير إليهما المحللون بالفعل كمخاطر رئيسية.

4. مخاطر الصراع المؤسسي

يأتي ترشيح وارش في ظلّ توترات غير مسبوقة، تشمل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع باول والخلافات العلنية حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

جوهر الصراع: ثمة خطر حقيقي يتمثل في احتمال حدوث تصادم بين أجندة ترامب الشعبوية الداعمة للنمو، وتوجهات وارش النقدية المحافظة. فإذا ما رأت الأسواق أن الضغوط السياسية تطغى على تفويض استقرار الأسعار، فقد يتعرض مستوى الثقة بالدولار على المدى الطويل لاختبارات قاسية.

تراجع سعر الفضة بنسبة تصل إلى 15%، متراجعًا إلى ما دون مستوى 100 دولار. وتقع مستويات الدعم المهمة التالية ضمن نطاق 80 إلى 90 دولارًا للأونصة. المصدر: xStation5

انخفض سعر الذهب اليوم إلى ما دون 5000 دولار. ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 7% تقلبًا نادرًا ما يُشهد في هذه الفئة من الأصول. وتُعدّ مستويات الدعم الرئيسية التالية 4750 دولارًا و4500 دولار. المصدر: xStation5