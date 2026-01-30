ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (30/01/2026)

في الأيام المقبلة، سيتجه اهتمام المستثمرين نحو العوامل المحفزة التي تؤثر بشكل مباشر على الدولار الأمريكي والمعادن النفيسة ومعنويات المخاطرة بشكل عام. تراقب الأسواق العالمية عن كثب أسعار النفط الخام مع ارتفاعها وسط حشد القوات البحرية الأمريكية بالقرب من إيران. لا تزال الفضة حساسة للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، بينما يواجه سوق الأسهم اختبارًا حاسمًا مع استعداد عمالقة التكنولوجيا - بما في ذلك ألفابت وأمازون وإيه إم دي - للإعلان عن أرباحهم. سيدقق المشاركون في السوق في بيانات الاقتصاد الكلي بحثًا عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. هذا الأسبوع، ينبغي التركيز بشكل خاص على الفضة ومؤشر US100 والنفط.

الفضة

تعرضت الفضة لضغوط بيع شديدة بعد فترة من المكاسب الهائلة التي شهدها سوق الذهب. على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفضة الفورية في شنغهاي، إلا أن موجة التصحيح الحالية كانت عنيفة بشكل استثنائي، حيث انخفضت تقييمات الفضة بأكثر من 10% يوم الجمعة. المحرك الرئيسي وراء هذا التراجع هو انتعاش الدولار الأمريكي، مدفوعًا بترشيح كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عمليًا، بدأ السوق يستوعب سيناريو سياسة نقدية أقل تيسيرًا، مما عزز تلقائيًا الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية - وهو عامل معاكس تقليدي للمعادن النفيسة التي لا تدر عوائد. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفضة والمعادن النفيسة الأخرى شديدة التقلب على المدى القصير، حتى مع استمرار التوقعات الهيكلية طويلة الأجل في اتجاهها التصاعدي.

يشهد يوم الاثنين صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من الاقتصادات الرائدة في العالم. كما يشهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا للبنوك المركزية: يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، يليه اجتماع لجنة السياسة النقدية البولندية يوم الأربعاء، ويختتم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي الدورة يوم الخميس.

مؤشر ناسداك

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 زخمها الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد بنسبة 12% في أسهم مايكروسوفت وعمليات بيع واسعة النطاق في قطاعي البرمجيات والبيانات. يشير أداء شركات مثل ServiceNow وSalesforce وFactSet وGartner إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، بل على نماذج الأعمال الأساسية وآفاق نمو صناعة البرمجيات كخدمة (SaaS).

وقد تحول السوق إلى حالة مؤقتة من تجنب المخاطر، حيث عادت أسهم التكنولوجيا لتكون في قلب عمليات التصفية. وبالنظر إلى المستقبل، سيظل التركيز منصباً على أرباح الشركات الأمريكية. فبينما وفر تقرير شركة Apple بعض الحماية، وحققت Meta Platforms نتائج قوية، إلا أن التوجه العام المحيط بشركات التكنولوجيا الكبرى لا يزال هشاً. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تُشكل بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة عوامل مؤثرة في تقلبات السوق.

النفط

يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمماً على طموحه في إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل حاسم. وقد حشدت الولايات المتحدة أصولاً عسكرية كبيرة حول إيران، بدعم من إسرائيل وحلفائها الأوروبيين في الناتو. يتضمن السيناريو الأساسي توجيه ضربة جراحية للبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني لإجبار طهران على توقيع "اتفاق نووي" جديد.

مع ذلك، ثمة خطرٌ كبيرٌ يتمثل في احتمال خروج تصعيدٍ كبيرٍ عن السيطرة، ما قد يُزعزع استقرار المنطقة بأسرها. من المرجح أن يُؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاعٍ حادٍ في أسعار النفط، وتعطيل حركة الملاحة عبر قناة السويس ومضيق هرمز، وهما أهم ممر مائي في العالم لنقل النفط. تُراقب الأسواق أسعار خام برنت بحذرٍ شديد، إذ تُعدّ حاليًا مؤشرًا رئيسيًا لمخاطر التضخم العالمي.