١:١٤ م · ٣٠ يناير ٢٠٢٦

انخفاض حاد في سعر الذهب بنسبة 5% 🚨 المعادن الثمينة تتجه نحو التصحيح

-
-
تُؤثر عمليات جني الأرباح الواسعة والضغط المتزايد على مراكز الشراء ذات الرافعة المالية سلبًا على أسعار المعادن النفيسة اليوم. انخفض سعر الذهب بنحو 5%، ووصل التراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق إلى حوالي 10%. كما يشهد سعر الفضة انخفاضًا حادًا، بنسبة تقارب 8%. وتراجع سعر البلاديوم بنحو 9%، بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة تصل إلى 10%.

يأتي هذا التراجع على الرغم من رفع بنوك كبرى مثل جي بي مورغان ويو بي إس لتوقعاتها، مما يشير إلى أن زخم السوق على المدى القصير قد انقلب ضد المعادن النفيسة. وانخفض مؤشر القوة النسبية للذهب أمس من حوالي 89 إلى أقل من 28، خلال واحدة من أكبر عمليات بيع المعادن النفيسة في تاريخ السوق الحديث.

يختبر الذهب حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) قرب 5100 دولار للأونصة. ولا تزال التقلبات مرتفعة، وقد يحاول المضاربون على الصعود عكس هذا الاتجاه سريعًا. ويبدو أن هناك منطقة دعم قوية محتملة حول 4600-4700 دولار للأونصة (انحراف معياري واحد).

 

الذهب (الساعة 1)

 

المصدر: xStation5

على الإطار الزمني اليومي، يبدو نطاق التصحيح الحالي متطابقاً تقريباً بنسبة 1:1 مقارنةً بانخفاض شهر أكتوبر، مع العلم أن التراجع الأخير أعقبه ارتفاعٌ أقوى بكثير، مما يزيد بطبيعة الحال من احتمالية حدوث انحراف أكبر.

Source: xStation5

