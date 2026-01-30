ملخص اليوم: يوم تاريخي للمعادن النفيسة؛ الفضة تخسر 30%؛ الدولار الأمريكي يرتفع 💡

نختتم أسبوعًا مضطربًا في الأسواق المالية.

يشهد الذهب والفضة انخفاضات غير مسبوقة، مسجلين بذلك أصعب يوم في تاريخ تداولهما الحديث. فقد الذهب بالفعل أكثر من 10.5% من قيمته. أما الفضة، فوضعها أسوأ، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى 30% لتصل إلى 76.5 جنيهًا إسترلينيًا للأونصة، وهو أسوأ انخفاض يومي في تاريخ تداول هذه السلعة، متجاوزًا حتى انهيار الأخوين هانت الشهير في ثمانينيات القرن الماضي.

قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، وقت كتابة هذا التقرير، خفّفت المعادن من حدة انخفاضها نوعًا ما. وتأثرت الفضة بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا.

أشاد الرئيس دونالد ترامب بالمستويات القياسية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وأعلن ترامب أنه سيرسل عددًا كبيرًا من السفن إلى إيران، واصفًا إياه بأنه "أكبر حتى من تلك التي أُرسلت إلى فنزويلا"، وطالب إيران بالتوصل إلى اتفاق فوري، محذرًا: "عليهم إبرام اتفاق، وإلا فسنرى ما سيحدث". أبدى الرئيس تقييمًا إيجابيًا للمحادثات مع القيادة الفنزويلية، مصرحًا باختصار: "القيادة الفنزويلية تسير على نحو ممتاز"، مما يشير إلى تقدم في المفاوضات أو استقرار الأوضاع في البلاد.

أعلن دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. عمل وارش مصرفيًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 إلى 2011، ما يمنحه خبرة واسعة في السياسة النقدية. وهو أيضًا من رواد وول ستريت، وكان يُعتبر من أكثر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشددًا خلال فترة رئاسته. كما كان من أشد منتقدي التيسير الكمي.

أثار إعلان جوجل عن مشروع جيني حالة من الذعر في السوق، حيث انخفضت أسهم كبرى شركات الألعاب بشكل حاد: خسرت يونيتي سوفتوير (U.US) 12% ، وروبلوكس (RBLX.US) 8% ، وتايك-تو إنتراكتيف (TTWO.US) 7% . تُعدّ Unity رائدةً في توفير محركات وأدوات لمطوري الألعاب حول العالم، وتشتهر Roblox بمنصتها لإنشاء الألعاب التي يُنشئها المستخدمون، بينما تُعرف Take-Two بسلاسل ألعابها الناجحة مثل Grand Theft Auto و Red Dead Redemption . يُهدد مشروع Genie القيمة الأساسية التي تُقدمها هذه الشركات، إذ يُتيح للمستخدمين إنشاء عوالم افتراضية تفاعلية مباشرةً من النصوص والصور، متجاوزًا بذلك عمليات تطوير الألعاب التقليدية والمعقدة التي تتطلب معرفةً وأدواتٍ متخصصة.

افتتحت Apple السنة المالية 2026 بأقوى ربع سنوي لها على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على تحطيم عملاق كوبرتينو لأرقام المبيعات القياسية، بل يُعيد أيضًا تعريف استراتيجية نموه، مُركزًا على التآزر بين الأجهزة القوية والخدمات ذات الهوامش الربحية العالية والنهج التطوري للذكاء الاصطناعي. على الرغم من تعرض الشركة لانتقادات متكررة في الأشهر الأخيرة لتأخرها عن الاستفادة الكاملة من طفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يُمكن استبعاد أن انتظار المرحلة الأولى قد يُحقق للشركة فوائد واضحة في صورة انخفاض كبير في التكاليف التي تتكبدها شركات عملاقة أخرى مثل Alphabet و Meta و Microsoft .

نشرت American Express نتائجها للربع الرابع بما يتماشى مع توقعات السوق. بلغت ربحية السهم 3.53 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 3.54 دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات 18.98 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي)، متجاوزةً التوقعات البالغة 18.92 مليار دولار أمريكي. ويعود نمو الإيرادات إلى ارتفاع إنفاق حاملي البطاقات، وزيادة صافي دخل الفوائد مدعومةً بنمو أرصدة القروض المتجددة، والنمو القوي في رسوم البطاقات.

دعمت الخلفية الجيوسياسية غير المستقرة أسعار سلع الطاقة اليوم، وخاصة النفط والغاز. إلا أنه في النصف الثاني من اليوم، عندما أشار ترامب إلى رغبة إيران في توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة، توقفت مكاسب خام غرب تكساس الوسيط وانعكست. في المقابل، حافظت أسعار الغاز الطبيعي على مكاسب تقارب 10%.