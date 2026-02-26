اقرأ أكثر
١٠:٠٦ م · ٢٦ فبراير ٢٠٢٦

ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يضغط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي والفضة والبيتكوين 📉

يُعد الدولار الأمريكي من أقوى العملات اليوم، مدعومًا ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية، ومعززًا بارتفاع أسعار النفط. واستجابةً لهذه الخلفية الاقتصادية الكلية، يتداول كل من الفضة والبيتكوين تحت ضغط واضح. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 67,000 دولار، بينما تراجعت الفضة إلى 87 دولارًا للأونصة بعد أن اختبرت مستويات أعلى من 90 دولارًا للأونصة أمس لأول مرة منذ أوائل فبراير. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% تقريبًا.

البيتكوين والفضة (D1)
انعكس انخفاض سعر الفضة مجددًا بعد اختبارها منطقة 90-91 دولارًا للأونصة، وهي منطقة ذات أهمية فنية من منظور حركة السعر. قد تدفع ضغوط هبوطية أقوى الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، وفي سيناريو متطرف، قد تشير إلى إعادة اختبار مستوى 70 دولارًا للأونصة. من ناحية أخرى، يُعد استعادة مستوى 90 دولارًا حاليًا المهمة الرئيسية للمشترين.

المصدر: xStation5

بعد انخفاضاتٍ حديثة، يستقر سعر البيتكوين ضمن نطاقٍ ضيق بين 60,000 و70,000 دولار أمريكي. وقد انتهى اختبار الحد الأعلى لهذا النطاق أمس بانتصارٍ للبائعين، مما يُبرز الضعف الهيكلي لسوق العملات الرقمية.

المصدر: xStation5

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (ساعة واحدة)
استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه الحاد اليوم، متراجعاً إلى 1.1775 من 1.1827 المسجلة أمس.

المصدر: xStation5

