ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 2% وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران 📈

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة تقارب 2% بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن طهران لن تسمح بخروج اليورانيوم المخصب من البلاد، مما دفع الأسواق إلى زيادة التوقعات بتصعيد عسكري محتمل في الشرق الأوسط، حيث حشدت الولايات المتحدة قوات كبيرة.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتعرض لضغوط متجددة: فقد أثارت هذه التصريحات مخاوف بشأن احتمال انهيار المحادثات النووية في جنيف، وخطر انقطاع الإمدادات من إيران، العضو في منظمة أوبك.

موعد نهائي سياسي في الخلفية: يتصاعد التوتر قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق.

في وقت سابق، ساهمت سلطنة عُمان في تهدئة الأسواق إلى حد ما، حيث وصف الوسطاء المحادثات بأنها بناءة، على الرغم من أنه من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق اليوم.

قوتان متعارضتان: لا تزال أسعار النفط عالقة بين توقعات وفرة عالمية في المعروض، وتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، يتزايد المعروض: تقترب الصادرات السعودية من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، كما تشهد الشحنات من العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا أيضًا. مع ذلك، فإن إغلاق مضيق هرمز في حال نشوب نزاع قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

النفط (D1)

ارتفع سعر النفط الخام مجدداً فوق 72 دولاراً للبرميل، ويتجه تركيز السوق الآن إلى اجتماع أوبك+ يوم الأحد، حيث يُناقش رفع طفيف للإنتاج في أبريل. ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط اليوم يؤثر سلباً على مؤشرات الأسهم.