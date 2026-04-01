هل ستستحوذ شركتا إيسيلور لوكسوتيكا ولوريال على جزء من علامة جورجيو أرماني التجارية؟

تصدرت أسهم شركتي إيسيلورلوكسوتيكا (EL.FR) ولوريال (OR.FR) عناوين الأخبار اليوم بعد تقارير نشرتها صحيفة "إل سول 24 أوري" تفيد بأن عائلة أرماني تدرس إشراك اثنين أو ثلاثة مستثمرين استراتيجيين للاستحواذ على حصة 15% في شركة جورجيو أرماني. وتنص وصية مؤسس المجموعة، الذي توفي عام 2025 عن عمر ناهز 91 عامًا، على أن إيسيلورلوكسوتيكا ولوريال ومجموعة LVMH هي المشترين المفضلين، مع إمكانية زيادة حصتهم لاحقًا إلى 54.9%. إن تقسيم الحصة بين عدة مستثمرين، بدلًا من بيعها لجهة واحدة، سيمنح المؤسسة مزيدًا من الوقت لتطوير استراتيجية ملكية أوسع، مما يقلل من ضغط المفاوضات على كل مشترٍ على حدة.

وفي حالة إيسيلورلوكسوتيكا، ووفقًا لتقارير سابقة، كانت الشركة مستعدة للاستحواذ على ما بين 5% و10% من أسهم أرماني، دون الحصول على مقعد في مجلس الإدارة. يتماشى هذا السيناريو مع استراتيجية المجموعة حتى الآن. تُعدّ أرماني شريكًا رئيسيًا في مجال ترخيص النظارات، لذا سيكون الاستثمار ذا طبيعة دفاعية واستراتيجية، مما يضمن استمرار الشراكة القائمة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لشركة إيسيلورلوكسوتيكا انخفضت في عام 2026 إلى حوالي 98.95 مليار يورو، مسجلةً انخفاضًا سنويًا يزيد عن 21%؛ وبالتالي، فإن الاستحواذ المحتمل على أسهم أرماني وحده لا يكفي لعكس هذا الاتجاه. من جهة أخرى، أكدت لوريال رسميًا، عبر مديرها المالي كريستوف بابول، أنها ستدرس "بالتأكيد" إمكانية الاستحواذ على حصة، مما يجعل الشركة الواقعة في شارع رويال واحدة من الشركات المفضلة في السوق. بالنسبة للوريال، فإن الاستحواذ حتى على حصة أقلية في أرماني من شأنه أن يعزز مكانتها في قطاع العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، حيث تُدرّ علامة أرماني بيوتي التجارية إيرادات كبيرة.

انخفض سهم إيسيلورلوكسوتيكا (EL.FR). ارتفع سهم لوريال (OR.FR) - ما السبب؟

تمتلك لوريال بالفعل ترخيصًا لتصنيع عطور ومستحضرات تجميل أرماني بيوتي، لذا يضمن هذا الاستثمار تدفقًا إيراداتيًا بمليار دولار للشركة. في حال وجود عدة مستثمرين، يُمكن للوريال الاستحواذ على حصة أغلبية والتحكم في مسار الشراكة. من جهة أخرى، أعلنت إيسيلور لوكسوتيكا استعدادها للاستحواذ على 5-10% فقط دون الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، ما يعني وضعًا سلبيًا وأقلية دون أي تأثير فعلي على استراتيجية العلامة التجارية. في هيكل استثماري متعدد، ستكون حصة إيسيلور لوكسوتيكا أصغر، وقد ينظر السوق إلى تجميد رأس المال في شركة أزياء لا تُقدم قيمة مضافة واضحة على أنه خطوة محفوفة بالمخاطر، نظرًا لارتفاع مستوى ديون الشركة مقارنةً بليريال.

