هل سيؤثر قرار المحكمة العليا الأمريكية على وول ستريت؟ 🗽 قد تستفيد هذه الأسهم

يُصعّد دونالد ترامب الضغط على المحكمة العليا قبيل صدور حكمٍ حاسم قد يُبطل تعريفاته الجمركية، مُحذراً من أن مثل هذه النتيجة ستُؤدي إلى "فوضى عارمة" في الاقتصاد الأمريكي والمالية العامة. ثمة احتمالٌ حقيقيٌّ بأن يُؤدي قرارٌ بإلغاء نظام التعريفات الجمركية إلى زيادة التقلبات في الأسواق، والتأثير سلباً على الدولار الأمريكي تحديداً، وإضعاف الطلب على سندات الحكومة الأمريكية وسط مخاوف من عدم استقرارٍ نظاميٍّ أوسع نطاقاً في أكبر اقتصادٍ في العالم. في الوقت الراهن، يبدو أن الأسواق تُقلل من شأن المخاطر القانونية إلى حدٍّ ما، بينما تُشير إدارة ترامب إلى أنها تمتلك بالفعل خياراتٍ بديلةٍ مُصممةٍ للحفاظ على سياستها التجارية حتى في حال صدور حكمٍ مُعارض. قد يُثير هذا السيناريو تساؤلاتٍ أوسع حول المصداقية المؤسسية في الولايات المتحدة، وبشكلٍ أعم، حول مرونة النظام الرأسمالي والقانوني القائم على القواعد على المدى الطويل.

يتمحور الخطر الرئيسي حول عمليات ردّ الرسوم الجمركية. يزعم ترامب أنه في حال اعتبار الرسوم الجمركية غير قانونية، فقد تُجبر الحكومة على إلغائها وربما سداد مبالغ طائلة، وهو ما يقول إنه سيستلزم عملية إدارية وقانونية معقدة للغاية تمتد لسنوات.

وتواجه هذه الرسوم طعونًا قانونية واسعة النطاق من الشركات الصغيرة ومجموعة من الولايات الأمريكية، التي تدّعي أن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة دون موافقة الكونغرس.

ويستند هذا الطعن إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 ( IEEPA )، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ؛ بينما يردّ المعارضون بأن هذا القانون لا يذكر "الرسوم الجمركية" أصلًا، وأن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لفرض الضرائب.

وتُعدّ المخاطر المالية جسيمة: فقد حققت الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية إيرادات تجاوزت 130 مليار دولار، ما يعني أن أي إلغاء أو استرداد واسع النطاق سيكون محفوفًا بالمخاطر المالية والسياسية.

وقد أصدرت المحاكم الأدنى درجة أحكامًا ضد ترامب بالفعل بشأن مسألة الصلاحية، مما يمهد الطريق لقرار المحكمة العليا الذي يترقبه المستثمرون والشركات عن كثب.

أبدى القضاة شكوكهم. فخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في نوفمبر، أفادت التقارير أن عدداً من القضاة المحافظين شككوا في منطق البيت الأبيض، بما في ذلك فكرة أن العجز التجاري يُشكل "حالة طارئة".