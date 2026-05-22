هل سيدعم قرار ترامب بإرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا سوق الأسهم البولندية؟

شهد سوق الأسهم البولندي انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفع عقد W20 الآجل بنحو 0.8% اليوم قبيل افتتاح جلسة التداول. وبينما تشهد أسواق الأسهم في معظم أنحاء أوروبا ارتفاعاً اليوم، يبدو أن قرار دونالد ترامب بنشر 5000 جندي أمريكي إضافي في بولندا يُعدّ عاملاً رئيسياً يدعم المعنويات في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، سحبت الولايات المتحدة نحو 5000 جندي من ألمانيا، مع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإعلان يتعلق بتلك الوحدات تحديداً أم بعمليات نشر جديدة كلياً. وقد استمر الغموض المحيط بهذا السيناريو لعدة أيام بعد أن أوقف البنتاغون مؤقتاً خطط تناوب القوات التي تشمل بولندا.

وبموجب الترتيب الجديد، ستصبح بولندا ثاني أكبر دولة تستضيف وجوداً عسكرياً أمريكياً في أوروبا. وتستضيف ألمانيا حالياً نحو 30 ألف جندي أمريكي، مقارنةً بنحو 12 ألفاً في إيطاليا و10 آلاف في المملكة المتحدة.

بالنسبة للمستثمرين العالميين، قد يُفسَّر هذا القرار كدليل على التزام الولايات المتحدة القوي بدعم الدفاع البولندي، وعلاقات التحالف العسكري المتينة، وضمانة أمنية هامة للبلاد. ومن شأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا أن يُحسِّن المعنويات بشكل ملحوظ. وقد أشار الرئيس البولندي كارول ناووركي بالفعل إلى نيته السعي لتحقيق هذه الخطوة خلال محادثاته مع دونالد ترامب. ورغم إعلان الرئيس الأمريكي، لم تُكشف بعد تفاصيل نشر القوات الأمريكية الإضافية البالغ عددها 5000 جندي.

