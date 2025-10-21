هل تُقلّد الولايات المتحدة الصين؟ الحكومة تستحوذ على حصص في إنتل، وإم بي ماتيريالز، وغيرها.

الآليات: من حصة 10% في إنتل إلى استثمارات بضمانات و"أسهم ذهبية" تمنح الحكومة حق النقض أو ملكية جزئية.

الهدف: ضمان السيادة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية من خلال السيطرة على قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات، والمعادن النادرة، والليثيوم، والصلب.

تحول تاريخي في السياسة: تُحوّل إدارة ترامب الدعم الحكومي إلى حصص ملكية في شركات استراتيجية مثل إنتل، وإم بي ماتيريالز، وليثيوم أمريكاس، وتريلوجي ميتالز.

في الأشهر الأخيرة، استثمرت الولايات المتحدة في العديد من الشركات التي تُعتبر من بين الأكثر استراتيجيةً وأهميةً في البلاد، مما يضمن لها القدرة على تصنيع أشباه الموصلات الخاصة بها، واستخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الفولاذ الخاص بها دون الاعتماد على الآخرين.

ما فعلته إدارة ترامب هو تحويل برامج المنح والقروض إلى مبادرات، حيث تستحوذ الحكومة، كجزء من حزمة المساعدات، على حصة ملكية. تاريخيًا، قامت الولايات المتحدة بشيء مماثل خلال عمليات الإنقاذ المالي، ولكن عندما استحوذت الحكومة على حصص ملكية في الماضي، أوضحت دائمًا أن هدفها هو الاحتفاظ بتلك الأسهم لأقصر فترة ممكنة.

تحول سياسي

تمثل سياسة ترامب تحولاً كبيراً عن موقف المنطقة في السنوات الأخيرة، إذ ستبدأ بالتأثير على أرباح الشركات وصنع القرار، مما يثير تساؤلات حول ثقة السوق في البلاد، وهي أساس رئيسي لثقة المستثمرين العالميين. يجادل النقاد بأن الولايات المتحدة تحاكي الآن الأنظمة المالية التي طالما انتقدتها، مثل الصين - حيث 71% من أكبر 500 شركة في البلاد مملوكة للدولة - أو اليابان، حيث يُعد البنك المركزي المساهم الأكبر في جميع الشركات المدرجة. ومع ذلك، هناك اختلافات. ففي الصين، يحدث معظم الاستثمار ودعم الشركات على مستوى المقاطعات، مع أن الحكومة المركزية تقدم أيضاً إعانات وبرامج بحث وتطوير. وتدعم كل مقاطعة شركات مختلفة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات الكهربائية. وقد عززت هذه الاستراتيجية القدرة التنافسية العالية من خلال توزيع الاستثمار على شركات متعددة بدلاً من عدد قليل منها.

يجادل مؤيدو هذه السياسات بأنها وسيلة لحماية مستقبل البلاد، وضمان بقاء صناعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة والصلب تحت السيطرة الأمريكية، وهو عامل مهم في عالم تُهيمن فيه الصين على مواد رئيسية مثل المعادن النادرة.

ومع ذلك، هناك مخاطر أيضًا. أحدها هو تنامي سيطرة الدولة على القطاع الخاص، مما قد يُحوّل الموارد نحو شركات مُفضّلة سياسيًا ولكنها غير فعّالة، مما يُضعف المنافسة والابتكار طويل الأمد. علاوة على ذلك، فإن الحكومة، بتحولها إلى مساهم، تُعرّض نفسها لقرارات الشركات التي قد تُؤدي إلى صراعات سياسية أو ضغوط للتدخل في الإدارة. على المستوى العالمي، قد يُقوّض هذا التحول ثقة المستثمرين الدوليين في نموذج السوق الحرة الأمريكي، وهو النموذج نفسه الذي مثّل لعقود معيارًا للرأسمالية العالمية.

في أي شركات استثمرت الحكومة الأمريكية؟

الشركات التي استثمرت فيها الحكومة الأمريكية في الأشهر الأخيرة تنتمي إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والتعدين.

إنتل (10%)

لم تكن السنوات القليلة الماضية الأفضل لشركة إنتل. ففي عام 2007، قررت الشركة عدم إنتاج رقائق لهاتف آيفون، وهو خطأ استراتيجي فادح. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اختارت أيضًا عدم الاستثمار في تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، وهي التقنية المتقدمة التي تستخدمها شركة TSMC حاليًا لتصنيع أكثر الرقائق تطورًا في العالم. وفي العامين الماضيين، حاولت إنتل اللحاق بالركب، ولا تزال الشكوك قائمة في أوساط الصناعة حول قدرتها على النجاح حقًا.

يُعد استثمار الحكومة الأمريكية في إنتل جزءًا من برنامج طموح لاستعادة القدرة الوطنية على تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. وقد تفاوضت إدارة ترامب على استثمار في أسهم إنتل بقيمة 8.9 مليار دولار في أغسطس، وهو ما يمثل حصة ملكية قدرها 10% في ذلك الوقت.

يُموّل هذا الاستثمار من خلال منح مُنحت سابقًا لشركة إنتل بموجب قانون رقائق الكمبيوتر (CHIPS Act)، بهدف توسيع وتحديث مصانعها في ولايات أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وأوريغون. ستنتج هذه المرافق رقائق الجيل التالي لقطاعات استراتيجية مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي والسيارات.

ويهدف هذا إلى ضمان السيادة التكنولوجية للولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على آسيا - وخاصة تايوان - في قطاع حيوي من الاقتصاد الحديث. ومن خلال هذا الاستثمار، تسعى واشنطن إلى ضمان سلاسل توريد مستقرة والحفاظ على ريادتها في مجال الابتكار في مواجهة الصين.

مواد MP (15%)

تُعد مواد MP في صميم الجهود الأمريكية لإعادة بناء سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة المحلية، وهي ضرورية للمحركات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع. في يوليو 2025، وافقت وزارة الدفاع على استثمار 400 مليون دولار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل لشركة مواد MP، بالإضافة إلى ضمانات إضافية. حُدد سعر التحويل الأولي عند 30.03 دولارًا للسهم، مما يمنح الحكومة حصة محتملة بنسبة 15% بمجرد التحويل.

تم تنفيذ هذا الاستثمار من خلال مزيج من المنح والقروض وعمليات الشراء الاستراتيجية لتوسيع منجم "ماونتن باس" في كاليفورنيا - وهو المنجم الوحيد واسع النطاق للمعادن الأرضية النادرة في أمريكا الشمالية - وبناء مصنع لمعالجة المغناطيس في تكساس. الدافع جيوستراتيجي: تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على أكثر من 80% من تكرير المعادن الأرضية النادرة عالميًا.

الليثيوم (10%)

حظي مشروع "ثاكر باس"، الذي تديره شركة "ليثيوم أمريكاز" في نيفادا، بدعم قوي من الحكومة الأمريكية كجزء من سياستها للتحول في مجال الطاقة. أعادت وزارة الطاقة هيكلة قرض المشروع، وضمّنت ضمانات تمنح الحكومة حصة 5% في "ليثيوم أمريكاز" وحصة اقتصادية أخرى 5% في المشروع المشترك مع جنرال موتورز، بسعر ممارسة اسمي.

هذا ليس شراءً نقديًا مباشرًا لأسهم الشركة، ولكنه يوفر ملكية اقتصادية عند ممارسة الضمانات كجزء من حزمة ضمانات القروض.

يتمثل الدافع الرئيسي للحكومة في تأمين إمدادات محلية من الليثيوم، وهو معدن أساسي لبطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة. وتهدف واشنطن إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب - وخاصة الصين وأمريكا الجنوبية - وبناء سلسلة قيمة وطنية من الاستخراج إلى تصنيع خلايا البطاريات.

شركة تريولوجي ميتالز (10%)

أصبحت شركة تريولوجي ميتالز محورًا رئيسيًا في سياسة المعادن الأساسية الأمريكية. قبل بضعة أسابيع، تلقت الشركة استثمارًا بقيمة 17.8 مليون دولار من الحكومة لتطوير مشروع أمبلر أكسس، وهو منطقة تعدين رئيسية للنحاس والزنك والكوبالت في ألاسكا. وقد تمت هيكلة الصفقة على شكل أسهم عادية بالإضافة إلى ضمانات، بهدف وصول الحكومة إلى حصة ملكية بنسبة 10% (و7.5% إضافية عبر ضمانات) بمجرد استيفاء الشروط.

ويُبرر هذا الاستثمار بالحاجة إلى تعزيز الإمدادات المحلية من المعادن الأساسية اللازمة للكهرباء والدفاع والتصنيع المتقدم. ويعد النحاس والكوبالت من المعادن الحيوية لشبكات الطاقة والبطاريات والتكنولوجيا العسكرية، مما يجعل تطوير منطقة أمبلر أولوية استراتيجية للإدارة الأميركية.

نيبون ستيل (الحصة الذهبية)

في هذه الحالة، انعكس الوضع: اقترحت شركة نيبون ستيل اليابانية الاستحواذ على شركة يو إس ستيل، رمز الصناعة الأمريكية. ورغم أن هذا استثمار أجنبي، إلا أن الحكومة الأمريكية تدخلت مباشرةً من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) للإشراف على الصفقة ووضع شروطها.

في عام 2025، وافق البيت الأبيض على الصفقة بموجب اتفاقية للأمن القومي تضمنت بندًا رئيسيًا: إنشاء "حصة ذهبية" لصالح الحكومة الأمريكية. لا تحمل هذه الحصة الخاصة، الخاضعة لسيطرة وزارة الخزانة، حقوقًا اقتصادية، لكنها تمنحها حق النقض (الفيتو) على القرارات التي تؤثر على الأمن القومي - مثل مبيعات المصانع أو نقل التكنولوجيا الحساسة.

من خلال هذه الآلية، تضمن واشنطن بقاء إنتاج الصلب الاستراتيجي تحت الرقابة الوطنية، مع الموازنة بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والرقابة.

الدافع وراء هذا التدخل ليس ماليًا، بل استراتيجي: الحفاظ على الأمن الصناعي والعمالة المحلية، وضمان توافق الاستثمارات الأجنبية مع المصالح الوطنية.

عصر جديد من الرأسمالية الاستراتيجية

بعد عقود من ثقتها بقوة السوق، قررت الدولة الآن تعزيز قاعدتها الصناعية من خلال دور أكثر فاعلية للدولة. وتُوصف الحصص في شركات مثل إنتل أو إم بي ماتريالز بأنها ضرورة استراتيجية، كوسيلة لحماية القطاعات الحيوية في بيئة عالمية تتزايد فيها المنافسة. ويتمثل التحدي في الحفاظ على التوازن بين الأمن القومي والكفاءة الاقتصادية وثقة المستثمرين، دون المساس بما جعل الاقتصاد الأمريكي نموذجًا للابتكار والثقة.