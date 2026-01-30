اقرأ أكثر
١١:٥٤ ص · ٣٠ يناير ٢٠٢٦

هل تعني مستويات الذهب انهيار النظام العالمي

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
-
-
-
-
  • النفط يرتفع بعد تهديدات ترامب لإيران
  • اجتماع الفدرالي وتصريحات بأول تضغط على الأسواق
  • الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من البيانات الصينية
ندوة الكترونية لتحليل الأسواق 
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ١١:٠٣ م

ملخص اليوم: يوم تاريخي للمعادن النفيسة؛ الفضة تخسر 30%؛ الدولار الأمريكي يرتفع 💡
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٣١ م

هل انفجرت فقاعة المعادن الثمينة؟ انخفض سعر الفضة بأكثر من 33% في يوم واحد 🚨
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ١٠:١١ م

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (30/01/2026)
٣٠ يناير ٢٠٢٦, ٥:٣١ م

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

