هل تعني مستويات الذهب انهيار النظام العالمي

- النفط يرتفع بعد تهديدات ترامب لإيران
- اجتماع الفدرالي وتصريحات بأول تضغط على الأسواق
- الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من البيانات الصينية
ملخص اليوم: يوم تاريخي للمعادن النفيسة؛ الفضة تخسر 30%؛ الدولار الأمريكي يرتفع 💡
هل انفجرت فقاعة المعادن الثمينة؟ انخفض سعر الفضة بأكثر من 33% في يوم واحد 🚨
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (30/01/2026)
عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة