مخطط اليوم: AUDUSD (27.11.2025)

ما الذي يؤثر حاليًا على الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟

يشهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتفاعًا اليوم، حيث تتأثر ديناميكيات السوق بشكل رئيسي بعوامل الاقتصاد الكلي في كل من أستراليا والولايات المتحدة. يتداول الزوج حاليًا في نطاق 0.6520-0.6540 دولار أمريكي مقابل الدولار الأسترالي. يُعزز استمرار ارتفاع التضخم في أستراليا التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يُسارع إلى خفض أسعار الفائدة، مما يدعم قيمة العملة الأسترالية. في الوقت نفسه، يتراجع الدولار الأمريكي، حيث يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتحول قريبًا نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. يُسهم تضافر هذه العوامل في الحفاظ على الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

المصدر: xStation5

ارتفاع التضخم في أستراليا وسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي

فاجأت أحدث قراءات التضخم في أستراليا الأسواق بقوة، مُشيرةً إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى بكثير من المتوقع سابقًا. كما لا يزال التضخم الأساسي أعلى من هدف البنك المركزي، مما يُعزز اعتقاد المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الأسترالي من غير المرجح أن يُخفف سياسته النقدية على المدى القريب. يُهيئ إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ظروفًا مواتية لمزيد من تعزيز الدولار الأسترالي. كما حسّنت بيانات التضخم الصورة الفنية، مما زاد من إقبال المستثمرين على العملة الأسترالية.

تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي

في بيئة الاقتصاد الكلي الأمريكية، تتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ قريبًا موقفًا أكثر تيسيرًا. يُقلل تزايد احتمال خفض أسعار الفائدة من جاذبية الدولار الأمريكي، مما يدعم بدوره عملات الأسواق المتقدمة مثل الدولار الأسترالي. هذا التباين في توقعات السياسة النقدية بين البنكين المركزيين يُصبّ حاليًا في مصلحة أستراليا. ويأتي الدعم الإضافي من تحسن المشاعر العالمية، وهو ما يشجع التدفقات إلى العملات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية.