البنك المركزي الأوروبي نشر محضر اجتماعه📋 EURUSDيحقق مكاسب طفيفة

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.