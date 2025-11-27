اقرأ أكثر
٤:٤١ م · ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

البنك المركزي الأوروبي نشر محضر اجتماعه📋 EURUSDيحقق مكاسب طفيفة

EUR/USD
فوركس
البنك المركزي الأوروبي: تعليقات رئيسية من محضر الاجتماع الأخير المنشور حديثًا

  • أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.
  • أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.
  • كما أُشير إلى أن توقعات البنك المركزي الأوروبي ذات قيمة معلوماتية أقل بكثير على المدى الطويل، مما يحد من تأثير السياسة النقدية في تلك الفترات.
  • ظل تقييم توقعات التضخم دون تغيير يُذكر.
  • لا تزال الصورة الاقتصادية العامة تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين.

المصدر: xStation5

