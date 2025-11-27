البنك المركزي الأوروبي نشر محضر اجتماعه📋 EURUSDيحقق مكاسب طفيفة

البنك المركزي الأوروبي: تعليقات رئيسية من محضر الاجتماع الأخير المنشور حديثًا
- أُشير إلى ضرورة انفتاح صانعي السياسات بشكل كامل على مختلف سيناريوهات السياسة النقدية.
- أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.
- كما أُشير إلى أن توقعات البنك المركزي الأوروبي ذات قيمة معلوماتية أقل بكثير على المدى الطويل، مما يحد من تأثير السياسة النقدية في تلك الفترات.
- ظل تقييم توقعات التضخم دون تغيير يُذكر.
- لا تزال الصورة الاقتصادية العامة تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين.
المصدر: xStation5
الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل
الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر