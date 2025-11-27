توازن الذهب بين العوامل الأساسية والإشارات الفنية

يواصل الذهب تداولاته ضمن هيكل صعودي متوسط المدى، إذ يُظهر الرسم البياني على إطار الساعة H1 حركة مستقرة تميل إلى الارتفاع رغم فترات التماسك. يتحرك السعر حالياً قرب مستوى 4156 تقريباً كما هو ظاهر في الرسم، مع احترام واضح لمناطق الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى الحفاظ على خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ منتصف نوفمبر.

التحليل الأساسي

على الصعيد الأساسي، ما يزال الذهب مدعوماً بتوقعات تحوّل السياسة النقدية العالمية نحو نهج أكثر تيسيراً خلال الفترة المقبلة. تباطؤ النشاط الاقتصادي في اقتصادات كبرى، إلى جانب مؤشرات على احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، يعزز الطلب على الأصول الآمنة وغير المدرة للعائد مثل الذهب. كما أن تراجع ضغوط التضخم يقلل من حاجة البنوك المركزية للحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وهو عامل يُعتبر إيجابياً للذهب لارتباطه بانخفاض العوائد الحقيقية.

التوترات الجيوسياسية وتقلّبات شهية المخاطرة العالمية تضيف طبقة أخرى من الطلب، مما يجعل الذهب خياراً دفاعياً خلال فترات ضعف الأسواق أو تقلبات العملات. ومع ذلك، فإن قوة الدولار الأميركي أحياناً وصدور بيانات اقتصادية متباينة يحدّان من اندفاع الأسعار، وهو ما يفسّر التماسك الملحوظ في الحركة الأخيرة.

التحليل الفني

فنياً، يتداول الذهب أعلى متوسطاته المتحركة 50 و100 و200 فترة، ما يعكس استمرار الزخم الصاعد. كما يدعم خط الاتجاه الصاعد أسفل حركة السعر النظرة الإيجابية متوسطة المدى.

المقاومات: 4154.95 كمستوى قريب، ثم 4202.16 و4302.77.

الدعوم: منطقة 4100–4101، يليها 4043–4059 بالقرب من خط الاتجاه الصاعد.

اختراق مستوى 4155 بإغلاق واضح قد يعزز الحركة الصاعدة نحو نطاق 4200، بينما كسر خط الاتجاه قد يضعف الهيكل الفني ويفتح مجالاً لتصحيحات أعمق.

مؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من مستوى 50 يشير إلى حيادية الزخم، مما يتيح المجال لاستمرار الاتجاه إذا عاد المشترون إلى السيطرة.