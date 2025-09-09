هل تدفع المراجعة السنوية للتوظيف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؟

بعد أيام قليلة من صدور تقرير رواتب القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس، من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) مراجعته السنوية لنمو التوظيف للفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025. وستغطي هذه المراجعة شهرين فقط من رئاسة دونالد ترامب. وقد يُعزز التقرير التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بل إن البعض يُشير إلى إمكانية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات الاقتصادية الأولية إلى أحد أكبر الانخفاضات في التوظيف مقارنةً بالتقديرات الأصلية، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون انخفاضًا أقل من العام الماضي.

آلية ونطاق المراجعة المتوقعة

تُعد المراجعة السنوية لرواتب القطاع غير الزراعي عمليةً قياسيةً يُصادق فيها مكتب إحصاءات العمل على تقديراته الشهرية مُقارنةً ببيانات أكثر اكتمالًا من التعداد الفصلي للعمالة والأجور (QCEW)، المُستمد من سجلات التأمين ضد البطالة، والذي يُغطي أكثر من 95% من جميع الوظائف. وتتيح هذه العملية إدراج بيانات أكثر دقة حول تأسيس وإغلاق الشركات الجديدة، والتي لا تتوفر عند نشر التقارير الشهرية لأول مرة.

يتوقع الاقتصاديون مراجعةً هبوطيةً كبيرةً لتوقعات التوظيف للفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025. ووفقًا لتقرير بلومبرج إنتليجنس، تتراوح توقعات السوق بين 500 ألف و800 ألف وظيفة تقريبًا، مع أن بعض التوقعات تشير إلى مراجعةٍ هبوطيةٍ قدرها مليون وظيفة. وتشير بلومبرج إيكونوميكس إلى تصحيحٍ أقل قليلاً.

توقعات السوق:

بلومبرغ الاقتصادية: -555,000 وظيفة (النطاق من -475,000 إلى -714,000)

ويلز فارجو: -475,000 إلى -790,000 وظيفة

نومورا للأوراق المالية: -600,000 إلى -900,000 وظيفة

بنك أمريكا والبنك الملكي الكندي: حتى -1 مليون وظيفة

يشير تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تحسنًا، مع انخفاض في إغلاقات الشركات وزيادة في تأسيس الشركات الجديدة. وهذا يُفسر التوقعات الهبوطية الأكثر اعتدالًا مقارنةً ببعض أرقام السوق المُجمع عليها.

ما وراء تعديل بيانات التوظيف؟

أسباب التعديل: السبب الرئيسي للتصحيح المتوقع هو نموذج "الميلاد والموت" الذي وضعه مكتب إحصاءات العمل، والذي يُحتمل أنه بالغ في تقدير عدد الوظائف التي تُنشئها الشركات الجديدة. تشير المؤشرات عالية التردد إلى أن معدل إنشاء الشركات الجديدة قد وصل إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يتحسن في الربع الأول من عام 2025.

التحسن في الربع الأول من عام 2025: من أهم النتائج المستفادة أن بيانات الربع الأول من عام 2025 قد تُظهر استقرارًا في سوق العمل. تتوقع بلومبرج إيكونوميكس ألا يكون نمو التوظيف في الربع الأول من عام 2025 (مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024) أبطأ بكثير من استطلاع CES، وهو ما يفسر توقعات المراجعة الأكثر اعتدالًا مقارنةً بإجماع السوق.

التداعيات التاريخية: بعد المراجعة، ربما يكون التوظيف في أكتوبر 2024 قد انخفض بالفعل بمقدار 3 آلاف وظيفة، وهو ما يُبرر، بالنظر إلى الماضي، قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024.

تكرار ما حدث في عام 2024؟

في أغسطس 2024، نشر مكتب إحصاءات العمل مراجعةً تُظهر أن الاقتصاد قد خلق 818 ألف وظيفة أقل مما كان مُقدّرًا في البداية للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024. وخُفِّضَت المراجعة النهائية، التي صدرت في فبراير 2025، إلى 598 ألف وظيفة. استجابةً لهذه المراجعة وبيانات سوق العمل الضعيفة الأخرى، اختار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المراجعة في ذلك الوقت لم تُثر مخاوف كبيرة من الركود، حيث كان من المتوقع خفض أكثر من مليون وظيفة.

توقعات السوق الحالية لخفض سعر الفائدة

بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف لشهر أغسطس 2025، والذي أظهر زيادة قدرها 22,000 وظيفة فقط - أقل بكثير من التوقعات المنخفضة أصلاً والبالغة 75,000 - تُحتسب الأسواق بالكامل خفض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.

يُحتسب السوق حاليًا ليس فقط خفضًا كاملًا بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، بل أيضًا احتمالًا بنسبة 13% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع إجراء خفض كامل آخر في أكتوبر، مع احتساب خفض ثالث بالكامل تقريبًا لشهر ديسمبر. وتتوقع ستاندرد تشارترد أن المراجعة السلبية الكبيرة لبيانات الوظائف غير الزراعية قد تدفع إلى خفض أكبر بنحو 50 نقطة أساس.

القطاعات الأكثر تأثرًا بالمراجعة

بناءً على توقعات المحللين وبيانات عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن تشهد الخدمات المهنية والتجارية أكبر المراجعات السلبية، حيث بلغ معدل المراجعة العام الماضي ما يقرب من ٣٦٠ ألف وظيفة. يليه قطاع الترفيه والضيافة، الذي شهد مراجعة قدرها ١٥٠ ألف وظيفة العام الماضي. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد قطاعات التعليم الخاص والرعاية الصحية، وحتى التوظيف الحكومي، مراجعات إيجابية.

ماذا عن الأسواق؟

من شأن مراجعة سلبية كبيرة لبيانات الوظائف غير الزراعية أن تعزز رواية ضعف سوق العمل. ومع ذلك، يشير تحليل بلومبرج إيكونوميكس إلى وجهة نظر أكثر اعتدالًا. إذا أكدت البيانات تحسنًا في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، فقد يفسر الاحتياطي الفيدرالي الوضع على أنه تراجع مؤقت يقترب من نهايته. من ناحية أخرى، تم بالفعل مراجعة أحدث بيانات الأشهر الأخيرة بخفض كبير، وشهدنا انخفاضًا في التوظيف في يونيو.

بالنسبة للأسواق، قد يعني تعديل قوي، أكبر من تعديل العام الماضي، ضعفًا واضحًا للدولار، وانخفاضًا في العائدات، وارتفاعًا مستمرًا في أسعار الذهب. أما رد الفعل في سوق الأسهم، فليس واضحًا بنفس القدر؛ فبينما يعني انخفاض التوظيف تخفيضات في أسعار الفائدة - وهو أمر مفيد للأسهم - فإن مؤشرات الركود ليست إيجابية بنفس القدر للسوق.

السياق السياسي ومصداقية البيانات

للمراجعة بُعد سياسي أيضًا. فقد سبق للرئيس ترامب أن شكك في مصداقية بيانات مكتب إحصاءات العمل، وفي أغسطس 2025، أقال إريكا ماكينتارفر، مفوضة المكتب، بعد إصدار بيانات ضعيفة لشهر يوليو. اتهم ترامب المكتب بـ"تزوير" البيانات، مع أن الاقتصاديين يؤكدون أن المراجعات جزء طبيعي من عملية تحسين البيانات الاقتصادية.