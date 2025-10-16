هل تختبر الفضة 55$ خلال 2025

- النفط يختبر مستوى الدعم الحاسم
- المؤشرات تتأرجح بين أرباح البنوك والتوترات الجيوسياسية
- تشكيل الحكومة في فرنسا يهدئ المخاوف في منطقة اليورو
ندوة الكترونية في تمام الساعة تاثامنة بتوقيت دبي
انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)
انخفاض المعادن الثمينة 📉الذهب ينخفض بنسبة 2%؛ والفضة تفقد 4%
مخطط اليوم - EURUSD (17.10.2025)