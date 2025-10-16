اقرأ أكثر
٨:٠٥ م · ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥

هل تختبر الفضة 55$ خلال 2025

Milad Azar
أهم النقاط
SILVER
السلع
GOLD
السلع
US100
المؤشرات
أهم النقاط
  • النفط يختبر مستوى الدعم الحاسم
  • المؤشرات تتأرجح بين أرباح البنوك والتوترات الجيوسياسية
  • تشكيل الحكومة في فرنسا يهدئ المخاوف في منطقة اليورو

ندوة الكترونية في تمام الساعة تاثامنة بتوقيت دبي

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٣٤ م

انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٦ م

3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٨:٣١ م

انخفاض المعادن الثمينة 📉الذهب ينخفض بنسبة 2%؛ والفضة تفقد 4%
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٤٥ م

مخطط اليوم - EURUSD (17.10.2025)

