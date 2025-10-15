ملخص يومي - ارتفاع وول ستريت مدفوعًا بوعود باول

- تم تحييد خسائر وول ستريت أمس بعد تصريحات جيروم باول، الذي ألمح إلى إمكانية إتمام تخفيض الميزانية العمومية (التشديد الكمي) على المدى القريب.
- وأشار باول إلى أن التباطؤ الحاد في التوظيف يُشكل خطرًا متزايدًا على الاقتصاد الأمريكي، مما يُعزز احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. كما أكد في الوقت نفسه على الاستقرار العام للاقتصاد الأمريكي.
- تجاوز مؤشر US100 مستوى 25,000 نقطة اليوم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.35%.
- وعززت الأرباح القوية للبنوك، لا سيما في قطاعي التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، هذه المكاسب.
- تجاوزت أرباح مورغان ستانلي التوقعات بشكل ملحوظ (بلغت ربحية السهم 2.80 دولار أمريكي مقابل 2.09 دولار أمريكي المتوقعة)، مع ارتفاع السهم بنسبة 5.5%.
- كما تفوق أداء بنك أوف أمريكا (بلغت ربحية السهم 1.06 دولار أمريكي مقابل 0.95 دولار أمريكي المتوقعة)، مع ارتفاع أسهمه بنسبة 4%.
- ارتفعت الأسواق الأوروبية، مدفوعةً بارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة تقارب 2%، مدفوعًا بالاستقرار السياسي في فرنسا (تضييق فارق العائد بين فرنسا وألمانيا).
- أعلنت شركة LVMH، عملاق السلع الفاخرة، عن إيرادات بلغت 18.28 مليار دولار، مُوقفةً اتجاه الأرباح السلبي مع نمو غير متوقع في المبيعات في الولايات المتحدة وآسيا؛ حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 13%.
- كما عززت النتائج القوية والتوقعات الواعدة لشركة ASML، المُصنّعة لمعدات أشباه الموصلات، المعنويات، حيث ارتفع سهمها بنسبة 2.6%.
- بلغ سعر الذهب مستويات قياسية تاريخية جديدة، متجاوزًا 4200 دولار للأونصة، مما أثار مخاوف من فقاعة مضاربة بعد ارتفاعه بنسبة 60% منذ بداية العام حتى تاريخه.
- واصل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضه، منخفضًا إلى ما دون 58 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بفائض كبير في المعروض يتجاوز 4 ملايين برميل يوميًا العام المقبل.
- سجّل مؤشر إمباير ستيت في نيويورك قراءة إيجابية مفاجئة بلغت 10.7 نقطة (مقابل -1.4 نقطة متوقعة).
- ارتفع التضخم في فرنسا وإسبانيا كما كان متوقعًا، مما خفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة هذا العام؛ وارتفع اليورو مقابل الدولار.
- استقر سعر الكاكاو فوق 5800 دولار أمريكي على الرغم من بيانات المعالجة السلبية من ماليزيا والبرازيل؛ ومن المقرر صدور بيانات الطحن الرئيسية في أوروبا وآسيا غدًا.
- أشار ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح بخفض أسعار الفائدة نحو المعدل المحايد، بينما حذر والر من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على سوق العمل.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين بشكل حاد أكثر من المتوقع على أساس شهري (-0.3%)، مما يعكس ضعف الطلب، على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.
- ظل التضخم في بولندا عند 2.9% على أساس سنوي، مما يبقي احتمال خفض سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام قائمًا.
- واصلت عملة البيتكوين انخفاضها الحاد، حيث انخفضت إلى 110,000 دولار أمريكي.
- من المقرر صدور نتائج الربع الثالث لشركة TSMC صباح الغد، مع توقعات تشير إلى ربع سنوي قياسي قبل الاستقرار.
