الكاكاو مع رد فعل محدود على بيانات الطحن الأضعف من أوروبا

- عقود الكاكاو الآجلة تقترب من 5850 دولارًا أمريكيًا
- بيانات طحن ضعيفة من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من أوروبا
- تشير بيانات الربع الثالث إلى انخفاض بنسبة 4.8%، مما يشير إلى انخفاض الطلب
لم تتأثر العقود الآجلة للكاكاو ببيانات الطحن الأوروبية الضعيفة للغاية، والتي انخفضت بنسبة 4.8% في الربع الثالث على أساس سنوي لتصل إلى 337,353 طنًا (مقابل 353,334 طنًا في الربع الثالث من عام 2024) وفقًا للجمعية الأوروبية للكاكاو (ECA). تشير هذه الأرقام الضعيفة إلى وجود مشاكل في جانب الطلب، حيث ضغط ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بالكاكاو على المستهلكين. تقيس بيانات الطحن كمية حبوب الكاكاو المُعالجة لتحويلها إلى زبدة، بالإضافة إلى مسحوق الكاكاو. يبدو السوق مُفرط البيع، ونفترض أن هذه الظروف تحديدًا هي سبب عدم استجابة السعر لتقرير اليوم.
المصدر: xStation5
