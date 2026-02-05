اقرأ أكثر
٩:٠٠ م · ٥ فبراير ٢٠٢٦

هل تم تسعير الهجوم على إيران في السوق؟

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • النفط: الجغرافيا السياسية أم فائض العرض؟ ما هو الأهم؟
  • هل هذا أكبر فائض في العرض على الإطلاق؟
  • الجغرافيا السياسية

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً يتوقيت دبي:

  • النفط: الجغرافيا السياسية أم فائض العرض؟ ما هو الأهم؟
  • هل هذا أكبر فائض في العرض على الإطلاق؟
  • الجغرافيا السياسية

 

٦ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٣٢ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٤:٤٠ م

ارتفع الفضة بنسبة 5% 📈
٦ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٥٨ ص

حصاد الأسواق: عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا (06.02.2026)
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات