🔥 هل تستعد الولايات المتحدة لضربة على إيران؟ ترامب يرفض أي حل وسط. سعر خام برنت يتجاوز 110 دولارات!

يشهد الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا للحرب الباردة. فبحسب ما أفادت به أكسيوس وقناة N12 الإسرائيلية، رفض الرئيس دونالد ترامب رسميًا اقتراح إيران بفتح مضيق هرمز، مُفضلاً استراتيجية "الخنق الأقصى" والاستعداد لشنّ ضربات عسكرية مباشرة. ورغم استمرار وقف إطلاق النار رسميًا، تشير الاتصالات الحالية إلى أن استئناف الأعمال العدائية مسألة وقت لا أكثر. ويتجلى هذا بوضوح في سوق النفط؛ إذ تجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل، وبالنظر إلى العقود الأكثر تداولًا، يُرجّح تسجيل إغلاق قياسي منذ بدء النزاع. ومن الجدير بالذكر أيضًا عقد يونيو الذي سينتهي قريبًا، والذي يُتداول عند 118 دولارًا للبرميل، ووصل إلى 119.4 دولارًا، وهو سعر قريب جدًا من الرقم القياسي المسجل في مارس (مع العلم أن عقد مايو كان هو المعيار في ذلك الوقت).

من المرجح أن يُغلق عقد برنت لشهر يونيو عند مستوى قياسي. علاوة على ذلك، يتجاوز عقد ديسمبر أعلى مستوياته المسجلة في مارس. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

"موجة ضربات قصيرة وقوية"

وفقًا لآخر التقارير، أعدّت الولايات المتحدة خطة لموجة ضربات "قصيرة لكنها قوية" ضد أهداف داخل إيران. استراتيجية واشنطن واضحة: أولًا، ضرب البنية التحتية، ثم إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية.

في مقابلة مع قناة N12، لم يتردد الرئيس ترامب في وصف الوضع الاقتصادي لإيران بأنه "خنزير سمين يختنق". ووفقًا لترامب، فإن الحصار البحري أكثر فعالية من القنابل لأنه أدى إلى امتلاء مستودعات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية بشكل مفرط، والتي، كما يدّعي الرئيس، "على وشك الانفجار" لأن البلاد لا تملك مكانًا لتخزين النفط الخام غير المباع. ومع ذلك، ظهرت تقارير تشير أيضًا إلى أن إيران قد تُفضّل التخلص من النفط المستخرج في الصحراء بدلًا من إيقاف الإنتاج في الآبار الرئيسية، لأن هذا الأخير قد يؤدي إلى تغييرات جيولوجية شديدة تجعل استئناف الإنتاج مستحيلًا.

التوتر في طهران وصمت المرشد الأعلى

يبدو الوضع الداخلي في إيران متوتراً للغاية ومتشرذماً:

الجيش والمتطرفون: تشير التقارير إلى أن الجيش الإيراني مستعد للقتال ويرفض أي استسلام تحت ضغط الحصار.

الدبلوماسية: صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني علناً بأن بلاده لا ترغب في الحرب، في إشارة إلى محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف.

شلل في عملية صنع القرار؟ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب أي بيان رسمي من المرشد الأعلى علي خامنئي. فالصمت على أعلى المستويات في مثل هذه اللحظة الحرجة (بما في ذلك التقاعس عن العمل في وسائل الإعلام الرسمية) قد يدل إما على استعدادات للرد أو على جمود عميق في عملية صنع القرار داخل النظام.

ماذا يعني هذا لسوق النفط؟

كان رد فعل السوق فوريًا وعنيفًا. ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6-7 دولارات خلال جلسة اليوم، متجاوزة حاجز 106 دولارات للبرميل، بينما يتداول خام برنت حاليًا فوق 111 دولارًا للبرميل. أهم النقاط:

عودة علاوة مخاطر الحرب بقوة: فقد السوق الأمل في حل دبلوماسي لأزمة مضيق هرمز. رفض ترامب للمقترح الإيراني يعني أن الحصار - الذي يمر عبره 20% من استهلاك النفط العالمي - لن يُرفع قريبًا. يُقيّم المستثمرون الآن المخاطر الحقيقية لتدمير البنية التحتية الإنتاجية الإيرانية.

خطر حدوث أضرار دائمة لحقول النفط: حجة ترامب بشأن "انفجار خطوط الأنابيب" لها أساس تقني. إذا اضطرت إيران إلى وقف الاستخراج فجأة بسبب نقص مساحة التخزين، فقد تحدث تغيرات ضغط لا رجعة فيها في حقول النفط، مما يقلل إنتاجيتها المستقبلية بشكل دائم. هذا سيناريو إيجابي طويل الأجل للأسعار لأنه يحد من الطاقة الإنتاجية العالمية لسنوات.

الولايات المتحدة "المورد الآمن الوحيد": تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم انخفاضًا هائلًا في المخزونات الأمريكية (-6.2 مليون برميل)، بالإضافة إلى الحصار المفروض على إيران، ما يُشير إلى أن الاقتصاد العالمي يستهلك كل برميل متاح من أمريكا. في حال وقوع ضربات، سيرتفع الطلب على النفط من الولايات المتحدة ومناطق أخرى خارج الخليج العربي، ما قد يدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 115 و120 دولارًا. وقد بلغت صادرات النفط الخام الأمريكية رقمًا قياسيًا بلغ 6 ملايين برميل يوميًا، مسجلةً مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع صادرات الوقود المكرر التي بلغت 14 مليون برميل يوميًا.

"بيع عند سماع الخبر" أم مزيد من الارتفاع؟ نحن حاليًا في مرحلة تصعيد. دخل النفط منطقة غير مسبوقة تقريبًا، حيث استقر لفترة وجيزة خلال الجلسات القليلة الماضية. إغلاق فوق 111-112 دولارًا لخام برنت و107 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط يفتح آفاقًا جديدة للمكاسب. مع ذلك، لا تزال هذه المستويات تُعتبر مناطق ذات وفرة في العرض، حتى مع اقتراب أسعار النفط من المستويات التي يحددها السوق الفعلي. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المضاربين لا يزالون غير متواجدين بكثافة في سوق النفط.

من الصعب الجزم بوجود نشاط مضاربي كبير في سوق النفط حاليًا. لا تزال مراكز الشراء مرتفعة، لكنها كانت أعلى في عامي 2023 و2025. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

ملخص

الوضع حاسم للغاية. إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا فعليًا، فقد يختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 110 دولارات في غضون ساعات. أما إذا انتهى صمت خامنئي بتنازل مفاجئ، فإننا نواجه خطر تصحيح حاد نحو 100 دولار. في الوقت الراهن، يُبقي موقف ترامب المتشدد العرض تحت السيطرة.

