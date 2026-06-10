ملخص اليوم: تراجع حاد في أسعار الأسهم والذهب مع استمرار الولايات المتحدة في شنّ ضربات على إيران (10/06/2026)

واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها التي بدأت أمس، بعد أن تعهد الرئيس ترامب بمواصلة الهجوم على إيران. وتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر انخفاضًا (مؤشر 100: -1.6%)، يليه مؤشر داو جونز (مؤشر 30: -1.2%)، ثم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1%).
... 🌎 الحرب الأمريكية الإيرانية
- صعّد ترامب الضغط على طهران، محذراً من مزيد من العمل العسكري بعد اتهامه إيران بإسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز.
- وفي الوقت نفسه، أشار إلى انفتاحه على اتفاق نووي "فعّال"، مدعياً أنه بات وشيكاً، لكنه اتهم إيران بالمماطلة، مُصرّاً على أن أي اتفاق يجب أن يمنع طهران نهائياً من الحصول على أسلحة نووية.
📉🇺🇸 الأسهم الأمريكية
- أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تتصدر الخسائر: كوالكوم (-6.6%)، برودكوم (-4.9%)، ويسترن ديجيتال (-5.3%)، إيه إم دي (-4.6%)، إنفيديا (-2.2%)
- كما تشهد أسهم الشركات الصناعية عمليات بيع: كاتربيلر (-6%)، هانيويل (-3.4%)، بوينغ (-2.9%)
- انخفض سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 18% بعد إعلانها عن جمع 7 مليارات دولار من رأس المال، على الرغم من كشفها عن خادم ذكاء اصطناعي بقيمة 39 مليار دولار. تراكم الطلبات - رحّب المستثمرون بالطلب لكنهم عاقبوا مخاطر التخفيف ومخاوف الهامش
- ارتفع سهم كراكر باريل بنسبة 23% بعد أن تحولت نتائج الربع الثالث من السنة المالية من خسارة متوقعة إلى ربح، مع تجاوز الإيرادات التوقعات، ورفع التوقعات للعام بأكمله، وترقية ويلز فارجو لتوقعاتها، والتحول إلى أسهم شركات استهلاكية ذات توجه دفاعي.
📉🇪🇺 الأسهم – أوروبا
- سجلت العقود الآجلة لمؤشر داكس أسوأ أداء في أوروبا (DE40: -1.4%)، متأثرة سلبًا بسهمي ساب (-3.2%) وسيمنز (-2.2%).
- كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40: -0.95%) ومؤشر فوتسي 100 (UK100: -0.5%).
- أظهر مؤشر SMI السويسري أعلى مستوى من الصمود (SUI20: -0.2%) بفضل تركيزه على القطاعات الدفاعية (قطاع الرعاية الصحية).
🏦 الاقتصاد الكلي - التضخم والبنوك المركزية
- مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يتماشى بشكل عام مع التوقعات: 0.5% شهريًا / 4.2% على أساس سنوي (ارتفاعًا من 3.8%)، والنمو الأساسي 0.3% شهريًا / 2.9% سنويًا — التضخم المستمر يقلل من توقعات الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، مما يعزز توقعات "ارتفاع الأسعار لفترة أطول".
- أبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25% كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى مزيج يشبه الركود التضخمي من النمو الضعيف والتضخم المستقر؛ وتظل التحركات المستقبلية معتمدة على البيانات ومفتوحة في كلا الاتجاهين.
🛢️ السلع الأساسية
- ارتفع خام برنت (OIL: +2.2%) على خلفية تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإيجابي (انخفاض المخزون الخام بمقدار 7.23 مليون برميل مقابل 2.2 مليون برميل متوقعة) والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران؛ وأظهر مسح أجرته رويترز انخفاض إنتاج أوبك إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن عند حوالي 16.13 مليون برميل يوميًا.
- انخفض سعر الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي عند 4200 دولار للأونصة (GOLD: -3.3% إلى 4115 دولارًا). تراجعت أسعار الفضة (العقود الآجلة -0.9% إلى 64.80 دولارًا للأونصة)
🪙 العملات الأجنبية
- الأقوى: اليورو (EURUSD: +0.15% إلى 1.155)، الجنيه الإسترليني (GBPUSD: +0.18%)، الكرونة النرويجية (USDNOK: -0.4%)
- الأضعف: الين الياباني (USDJPY: +0.12%، EURJPY: +0.2%)؛ كما تراجع الدولار الأسترالي (AUDUSD، AUDNZD: -0.1%)
₿ العملات الرقمية
- البيتكوين +0.5% إلى 62,110 دولارًا؛ الإيثيريوم -0.7% إلى 1,640 دولارًا
لا يجب أن ينتهي الصراع في إيران
ملخص السوق: ترقب حذر لمعدل التضخم في الولايات المتحدة
ملخص اليوم - عودة موجة البيع في وول ستريت ⬇️
ملخص السوق: انتعاش الأسواق عقب تصريحات ترامب