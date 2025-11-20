التقويم الاقتصادي: تقرير الوظائف غير الزراعية المتأخر وخطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي 👀

لم يتعافَ السوق تمامًا بعد من النتائج الفصلية الممتازة التي أعلنتها شركة إنفيديا أمس. في غضون ذلك، يواجه المستثمرون اليوم جولة أخرى من الإصدارات المهمة - هذه المرة تتعلق بالاقتصاد الكلي.

سنتلقى اليوم تقرير الوظائف غير الزراعية المتأخر لشهر سبتمبر. ويعود سبب التأخير إلى إغلاق الحكومة وتعليق العمل في مكتب إحصاءات العمل، الجهة المسؤولة عن جمع ونشر هذه البيانات.

ستكون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مهمة أيضًا، ومن المقرر صدورها بعد تقرير سوق العمل. قد نتعرف على ردود فعل صانعي السياسات الفورية على بيانات سبتمبر. سنستمع اليوم إلى تصريحات هاماك وبولسون وجولسبي وكوك.

الجدول التفصيلي لليوم :

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر سبتمبر:

الوظائف غير الزراعية: توقعات ٥٣ ألف وظيفة؛ سابقًا ٢٢ ألف وظيفة؛

الوظائف غير الزراعية الخاصة: توقعات ٦٢ ألف وظيفة؛ سابقًا ٣٨ ألف وظيفة؛

معدل البطالة: توقعات ٤.٣٪؛ سابقًا ٤.٣٪؛

معدل المشاركة: سابقًا ٦٢.٣٪؛

متوسط ​​الدخل بالساعة: توقعات ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ٣.٧٪ على أساس سنوي؛

متوسط ​​الدخل بالساعة: توقعات ٠.٣٪ على أساس شهري؛ سابقًا ٠.٣٪ على أساس شهري؛

متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية: توقعات ٣٤.٢؛ سابقًا ٣٤.٢؛

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

مطالبات البطالة الأولية: سابقًا ٢٣٢ ألفًا؛

متوسط ​​مطالبات البطالة لأربعة أسابيع: سابقًا ٥٨.٠٠ ألف؛

طلبات إعانة البطالة المستمرة: سابقًا 1,957 ألفًا؛

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر نوفمبر: